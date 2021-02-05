• 05 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
2021 YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?
YKS başvurusu nasıl yapılır sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından dün yayımlanan YKS başvuru kılavuzunun ardından adaylar başvurularını ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapmaya başladı. 2 Mart tarihine kadar alınmaya devam edecek olan YKS başvuruları kapsamında resmi site üzerinden başvuru aşamaları paylaşıldı. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır?
• 05 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
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YKS 2021 başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı 2021 YKS sınavı bu yıl Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri'nden oluşan üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar her bir oturum için 90 TL başvuru ücreti ödeyecek. YKS başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak
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YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvurusu yapmak için adayların önce Aday İşlemleri Sistemine kayıt olması gerekiyor. Aday İşlemleri Sistemi'nde kaydı olan adaylar sistemde geçerlilik süresi olan bir fotoğraflarının olup olmadığını TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra kontrol edebilecek
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