2021 YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2021 başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı 2021 YKS sınavı bu yıl Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri'nden oluşan üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar her bir oturum için 90 TL başvuru ücreti ödeyecek. YKS başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak