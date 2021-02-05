• 05 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:
2021'in En düşük ve en yüksek kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği bugün yattı mı?
Asgari ücret 2021 belirlendikten sonra, kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar, Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? sorularına cevap arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KÇÖ için tarih verdi. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?
• 05 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri arasında kısa çalışma ödeneğini araştıran vatandaşlar, asgari ücretin yükselmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneğinin ne kadar arttığını merak etmeye başladı. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar için en düşük kısa çalışma ödeneği miktarından en yüksek kısa çalışma ödeneği miktarına haberimizde yer verdik. Bakanlık sıklıkla aratılan soruya yanıt verdi ve 5 Şubat'ı işaret etti. Peki kısa çalışma ödeneği bugün yatar mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman yatar? İşte sabırsızlıkla beklenilen o cevap...
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR? (2021)
2021 Ocak ayı itibariyle asgari ücrete getirilen zammın etkilediği ödemelerden biri de kısa çalışma ödeneği oldu. Buna göre, 2020 yılına kıyasla 2021 kısa çalışma ödeneği de zamlandı. Ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.
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