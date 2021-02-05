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HaberlerEkonomi Haberleri 2021'in En düşük ve en yüksek kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği bugün yattı mı?
• 05 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:

2021'in En düşük ve en yüksek kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği bugün yattı mı?

Asgari ücret 2021 belirlendikten sonra, kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar, Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? sorularına cevap arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KÇÖ için tarih verdi. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

• 05 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri arasında kısa çalışma ödeneğini araştıran vatandaşlar, asgari ücretin yükselmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneğinin ne kadar arttığını merak etmeye başladı. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar için en düşük kısa çalışma ödeneği miktarından en yüksek kısa çalışma ödeneği miktarına haberimizde yer verdik. Bakanlık sıklıkla aratılan soruya yanıt verdi ve 5 Şubat'ı işaret etti. Peki kısa çalışma ödeneği bugün yatar mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman yatar? İşte sabırsızlıkla beklenilen o cevap...

2KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR (2021)

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR? (2021)

2021 Ocak ayı itibariyle asgari ücrete getirilen zammın etkilediği ödemelerden biri de kısa çalışma ödeneği oldu. Buna göre, 2020 yılına kıyasla 2021 kısa çalışma ödeneği de zamlandı. Ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.

3KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlığın değerlendirmesi sonucu alınan kararla Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceği belirtmişti. Son olarak salgının seyrine göre ise ödenekler 28 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

4KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayı ödemeleri 5 Şubat’ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacak. Banka hesap bilgileri bulunmaya kişiler ücretlerini PTT’den alabilecekler.

5Kısa Çalışma Uygulaması

Kısa Çalışma Uygulaması

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

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