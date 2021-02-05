77 Azerbaycanlı SİHA operatörü asker mezun oldu

“Aynı hilalin altında ortak bir geleceği hayal eden kardeşleriz” Mezunlara seslenen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan’ın sıradan iki komşu değil, aynı hilalin altında ortak bir geleceği hayal eden kardeşler olduğunu vurguladı. Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen SİHA’ların Karabağ’a yönelik Ermenistan işgalinin sonlandırılmasında yaptığı hizmetlerden dolayı şeref duyduklarını dile getirdi. Azerbaycan Ordusu’nun Karabağ’da verdiği taktiksel mücadele ile dünya ordularının harp doktrinlerini sorgulamasına neden olduğunu belirten Haluk Bayraktar, “Artık muharebe sahasında çok sayıda tanka, topçu bataryasına veya hava savunma sistemlerine sahip olanın değil, yüksek teknoloji geliştiren ve onu etkin şekilde kullananın galip geldiğini bizzat yaşayarak gördük.” dedi. Kursiyerleri tebrik eden Bayraktar sözlerini, “Özünüze ait olan SİHA’larınızla semalarınızda özgürce uçarak Can Azerbaycanımızı korumaya devam edin. Bir daha asla namert eli değmesin bu güzel topraklara” diyerek bitirdi.