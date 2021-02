77 Azerbaycanlı SİHA operatörü asker mezun oldu

“Türkiye’nin her yerinden sevgi seli ile karşılaştık” Törende konuşan Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim Khazar ise Karabağ’a düzenlenen harekât sırasında Türkiye’nin her köşesinden destek gördüklerini ve sevgi selinin kendilerini duygulandırdığını söyledi. Çocukluğundan itibaren her Azerbaycanlı gibi Karabağ’ın işgalinin acısıyla büyüdüğünü belirten Büyükelçi Khazar, diplomatlığı da bu yüzden seçtiğini ifade etti. Baykar ailesine teşekkür eden Khazar, 1918’de Bakü’nün Anadolu’dan ve Azerbaycan’dan bir araya gelen kardeşlerin mücadelesiyle işgalden kurtarıldığı ifade etti. Khazar, Kurtuluş Savaşı sırasında Azerbaycanlı kadınların kulaklarındaki altın küpeleri destek olmak için Türkiye’ye gönderdiğini söyledi.