DHA
• 03 Şubat 2021 - 10:47 • Son Güncelleme:
Aksaray'da ters mezar şaşkınlığı
Aksaray'da, 950 yıllık Ervah Mezarlığı'ndaki yönü farklı olan mezar, görenleri şaşırtıyor. Kabristana gelip, dua edenlerin şaşırdığı, İran uyruklu Hristiyan Hamıdreza Seyedloo'nun mezarının başı güneye, ayağı ise kuzeye bakıyor. Siyah mezar taşında ise Seyedloo'nun fotoğrafı bulunuyor. Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, gayrimüslimlerin Müslüman mezarlığına defnedilebileceğini ve mezar yönünün de kendi inançlarına göre belirlendiğini söyledi.
DHA
• 03 Şubat 2021 - 10:47 • Son Güncelleme: