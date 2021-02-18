DHA/AA
• 18 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
Antalya’nın konuştuğu cinayet! 'Yaşarken öldüm'
Antalya'da, Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği olayı konuşurken, çift, kentte yayımlanan bir magazin dergisinin bu ayki sayısında tanışma hikayelerini ve aralarındaki aşkı anlatıldığı ortaya çıktı. Röportajda, Diyetisyen Bozkurt'un, doktor eşi Kaan ile ilgili, "Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi" sözleri dikkat çekti. Çift arasında sık sık tartışma yaşandığı öne sürüldü. Öte yandan Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, babası Harun Kaçar, kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan ve annesi Nurdan Kaçar tarafından bugün öğle saatlerinde morgdan alındı. Cenazenin alınması sırasında Bozkurt'un kız kardeşi ile annesi sinir krizi geçirdi. Diğer yandan, Bozkurt'un, ruhsatlı iki tabancası olduğu öğrenildi.
DHA/AA
• 18 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme: