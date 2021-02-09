AA
• 09 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:
Azerbaycan 'öncelikli' dedi! 'Ölüm temizliği' başladı...
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklarda modern şehircilik ilkelerinin temel alındığı kapsamlı imar çalışmaları başlatmayı planlıyor.
AA
• 09 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:
1
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklarda modern şehircilik ilkelerinin temel alındığı kapsamlı imar çalışmaları başlatmayı planlıyor.
3
4
Ermenistan güçleri, o bölgeleri işgal ettikten sonra tüm evleri yağmalayarak işe yarar her şeyi söküp götürdüğü için bugün o şehirlerde taş yığını dışında bir yapı bulmak oldukça zor. Laçın ve Kelbecer illerinde de benzer durum söz konusu. Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da diğer şehirler gibi büyük tahribat yapılmasa da burada Azerbaycanlılara ait dini ve kültürel yapılar ya tamamen ya da kısmen yok edildi.
7
8
'ÖLÜM TEMİZLİĞİ' BAŞLADI
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, işgalden kurtarılan topraklarda çok büyük bir yıkım olduğunu, buranın yeniden imarı için çok büyük çabalar harcanması gerektiğini belirterek, "Biz Türkiye olarak bu çabalara katkı vermeye hazırız. Buna şimdiden başladık. Türk mayın temizleme ekipleri Azerbaycan'dalar. Burada mayın temizleme faaliyetlerine katılıyorlar.
9
11
12
Bölgedeki ilk proje Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan yeni yolla başladı. Akabinde Fuzuli'de, uluslararası hava limanının da temeli atıldı. Yeni ulaştırma hatlarının açılması, yıkılan şehirlerin yeniden kurulması ve tarihi anıtların restore edilmesiyle işgalden kurtarılan bölgelerin, hem ekonomik hem de turizm açısından sadece Azerbaycan'ın değil Güney Kafkasya'nın yeni cazibe merkezi olması öngörülüyor.
13
Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerde imar tecrübesi aslında yeni değil. Nisan 2016'da yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun kontrolü yeniden sağladığı Çocuk Mercanlı kenti de yıkık durumdaydı. Fakat bu bölge, kısa sürede Azerbaycan hükümeti tarafından yeniden inşa edildi. "Büyük Dönüş"ün başlangıcı olarak nitelendirilen Çocuk Mercanlı'nın imarında Türkiye de katkı sundu.
15
"Yeni imar politikası hayata geçirilecek"
Azerbaycan'da faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcileri, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bölgeye yaptığı son ziyarette hem Azerbaycan'ın imar ettiği Çocuk Mercanlı köyünü, hem de Ermenistan'ın Cebrayıl ve Zengilan illerinde hayata geçirdiği yıkımı kendi gözleriyle gördü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağdaş şehirciliğin ilke ve parametreleri göz önünde bulundurularak işgalden kurtarılan bölgelerde yeni bir manzaranın oluşturulmasını öngören bir imar siyaseti planladıklarını bildirdi.
16
Hacıyev, ellerinde Çocuk Mercanlı örneğinin bulunduğunu, bu köyün çatışma sonrası imar ve yeniden kurulma örneği olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işgalden kurtarılan bölgelerde daha da güzel köyler inşa edilecektir. 'Akıllı köy', 'akıllı şehir' konseptleri, en çağdaş şehir yönetim modelleri uygulanarak yeni imar politikası hayata geçirilecektir. Bu da dünya için çatışma sonrası rehabilitasyon örneği olacaktır. Ermenistan'ın yıllarca uyguladığı Vandalizm, vahşilik ve uzlaşmaz siyaset, Azerbaycan tarafından yapıcı bir siyasete, yeni bir imara dönüşecektir."
17
19