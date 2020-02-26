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26.02.2020 - 07:24 |

Deprem mi oldu? AFAD 26 Şubat son depremler listesi Malatya'da yaşanan deprem 5 ilde hissedildi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'da gece yarısında meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hissedildi. Depremin ardından bölgede yaşayan birçok vatandaş deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. İşte AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu? AFAD 26 Şubat son depremler listesi Malatya'da yaşanan deprem 5 ilde hissedildi

Türkiye'de depremler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayı içerisinde başlayan deprem dalgasına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Pazar günü İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkıma neden olurken birçok köy evi yıkılmıştı 9 vatandaşımız bu depremde hayatını kaybetmişti. Son dakika olarak yapılan açıklamada gece yarısı Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgedeki 5 ilde hissediirken Pütürge ilçesi Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı iddiasına Vali'den açıklama geldi. Vali bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu. İşte meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu AFAD 26 Şubat son depremler listesi Malatyada yaşanan deprem 5 ilde hissedildi

Malatya'da 02:03'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi. 

Deprem mi oldu AFAD 26 Şubat son depremler listesi Malatyada yaşanan deprem 5 ilde hissedildi

Deprem mi oldu AFAD 26 Şubat son depremler listesi Malatyada yaşanan deprem 5 ilde hissedildi

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