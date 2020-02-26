Deprem mi oldu? AFAD 26 Şubat son depremler listesi Malatya'da yaşanan deprem 5 ilde hissedildi

Türkiye'de depremler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayı içerisinde başlayan deprem dalgasına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Pazar günü İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkıma neden olurken birçok köy evi yıkılmıştı 9 vatandaşımız bu depremde hayatını kaybetmişti. Son dakika olarak yapılan açıklamada gece yarısı Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgedeki 5 ilde hissediirken Pütürge ilçesi Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı iddiasına Vali'den açıklama geldi. Vali bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu. İşte meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Malatya'da 02:03'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi.

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