Devlet desteğiyle yaptı! Dünyadan sipariş yağıyor

Yaklaşık 7,5 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bunun 1,5 milyon lirasını Tarım ve Orman Bakanlığından hibe aldık. Tesisimizde, kavun, karpuz, domates, elma, pancar, siyah havuç, portakal, limon, nar, muz, çilek gibi birçok meyve ve sebzenin kurutmasını, cipsini, öğütmesini yapıyoruz. Yaklaşık 30 çeşit meyve ve sebzeyi işliyoruz. Başlıca sebzelerimiz ise ıspanak, maydanoz, dere otu. Bu ürünleri toz, granül ve yaprak şeklinde kurutulmuş ve öğütülmüş olarak üretiyoruz."