â€¢ 01 Haziran 2020 - 00:44 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Dilek hemÅŸireden acÄ± haber! HayatÄ±nÄ± kaybetti...
Son dakika haberine gÃ¶re SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, uzun sÃ¼redir corona virÃ¼s tedavisi gÃ¶ren Dilek hemÅŸirenin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.
â€¢ 01 Haziran 2020 - 00:44 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Corona virÃ¼se yakalanan ve 34 haftalÄ±k bebeÄŸi sezeryanla alÄ±nan hemÅŸire Dilek AkÃ§abelen hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada acÄ± olayÄ± duyurarak Dilek hemÅŸirenin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
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