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â€¢ 01 Haziran 2020 - 00:44 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Dilek hemÅŸireden acÄ± haber! HayatÄ±nÄ± kaybetti...

Son dakika haberine gÃ¶re SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, uzun sÃ¼redir corona virÃ¼s tedavisi gÃ¶ren Dilek hemÅŸirenin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.

â€¢ 01 Haziran 2020 - 00:44 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Corona virÃ¼se yakalanan ve 34 haftalÄ±k bebeÄŸi sezeryanla alÄ±nan hemÅŸire Dilek AkÃ§abelen hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada acÄ± olayÄ± duyurarak Dilek hemÅŸirenin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

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KoronavirÃ¼se yakalanan ve 34 haftalÄ±k bebeÄŸi sezeryanla alÄ±nan hemÅŸire Dilek AkÃ§abelen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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Ä°stanbul Mehmet Akif Ersoy GÃ¶ÄŸÃ¼s Kalp ve Damar Cerrahisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde gÃ¶rev yapan Dilek hemÅŸire, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce 28 Nisan'da mobilya tasarÄ±mcÄ±sÄ± Tansu AkÃ§abelen'le nikÃ¢h masasÄ±na oturdu.

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Covid salgÄ±nÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda 34 haftalÄ±k hamile olan ve doÄŸum iznine ayrÄ±lan Dilek hemÅŸire, yÃ¼ksek ateÅŸ, sÄ±rt ve bel aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikÃ¢yeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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Nefes darlÄ±ÄŸÄ± da eÅŸlik edince yatÄ±rÄ±ldÄ± ve bebeÄŸin kalp atÄ±ÅŸlarÄ± zayÄ±flayÄ±nca Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra sezaryene alÄ±ndÄ±. 2.5 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nyaya getirdiÄŸi oÄŸlunu sadece uzaktan, o da birkaÃ§ saniyeliÄŸine gÃ¶rebildi.

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EÅŸi, kardeÅŸi, anne babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸma yaptÄ±, bebeÄŸini videoda da gÃ¶rdÃ¼. Ancak bir sÃ¼re sonra durumu aÄŸÄ±rlaÅŸan Dilek hemÅŸire, yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

7SAÄžLIK BAKANI KOCA DUYURDU

SAÄžLIK BAKANI KOCA DUYURDUÂ

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Dilek hemÅŸirenin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu. Sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Bakan Koca, "Dilek hemÅŸire aramÄ±zdan ayrÄ±ldÄ±. HastalÄ±ÄŸa, izinli olduÄŸu gÃ¼nlerde yakalanmÄ±ÅŸ, 11 Nisanda hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Uzun bir mÃ¼cadele verdi. Maalesef, CovÄ±d-19'a yenildi. KeÅŸke yeni doÄŸan oÄŸlunu daha Ã§ok zamanlar gÃ¶rebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" dedi.Â

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