Dilek hemÅŸireden acÄ± haber! HayatÄ±nÄ± kaybetti...

Nefes darlÄ±ÄŸÄ± da eÅŸlik edince yatÄ±rÄ±ldÄ± ve bebeÄŸin kalp atÄ±ÅŸlarÄ± zayÄ±flayÄ±nca Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra sezaryene alÄ±ndÄ±. 2.5 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nyaya getirdiÄŸi oÄŸlunu sadece uzaktan, o da birkaÃ§ saniyeliÄŸine gÃ¶rebildi.