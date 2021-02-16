• 16 Şubat 2021 - 17:29 • Son Güncelleme:
Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Bu acı olay sonrası "Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" sorusu sorulmaya başlandı.
• 16 Şubat 2021 - 17:29 • Son Güncelleme:
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İletişim psikolojisi uzmanı 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Cüceloğlu Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Henüz Cüceloğlu'nun ölüm nedeni bilinmezken bu acı gelişmenin hemen ardından "Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" sorusuna yanıt arandı.
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DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
83 yaşındaki psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, bir süre önce anjiyo oldu. Edinilen bilgiye göre, Cüceloğlu bugün Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
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