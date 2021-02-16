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• 16 Şubat 2021 - 17:29 • Son Güncelleme:

Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Bu acı olay sonrası "Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" sorusu sorulmaya başlandı.

• 16 Şubat 2021 - 17:29 • Son Güncelleme:
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İletişim psikolojisi uzmanı 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Cüceloğlu Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Henüz Cüceloğlu'nun ölüm nedeni bilinmezken bu acı gelişmenin hemen ardından "Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" sorusuna yanıt arandı.

2DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN ÖLDÜ

DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

83 yaşındaki psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, bir süre önce anjiyo oldu. Edinilen bilgiye göre, Cüceloğlu bugün Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

3DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır. 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktadır.

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