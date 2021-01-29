milliyet.com.tr, AA
• 29 Ocak 2021 - 06:24 • Son Güncelleme:
Drone savaşı başladı! Amerikan medyası bombayı bıraktı, Bayraktar TB2...
Türkiye'nin öncüsü olduğu ileri teknoloji dronelar yine dünya gündemini meşgul ediyor. Yunan ve İngiliz medyasından sonra ABD medyası da yavaş yavaş dikkatini bu yöne çevirmeye başladı. Haber, Biden yönetiminin drone'ları durduracak teknolojiye yatırım yapmak zorunda oluğunu vurguladı. ABD'li Newsweek, uzmanlara dayandırdığı haberinde Dağlık Karabağ savaşındaki drone kullanımının geleceği şekillendirdiğini ve bu teknolojinin potansiyelinin ne kadar büyük olduğunun "çıplak bir şekilde gözler önüne serildiğini" anlattı...
milliyet.com.tr, AA
• 29 Ocak 2021 - 06:24 • Son Güncelleme:
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Türkiye'nin kısa süre içerisinde oyun kurucu rolünü büyütmesinin dünyada yankıları sürüyor. Sahip olduğu gelişmiş teknolojiyle gözdağı veren Türkiye'nin en önemli kozlarından birisi de, elbette ki göz kamaştırıcı droneları.
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Dağlık Karabağ savaşındaki tehdit birkaç yıldır var ve Ukrayna, Suriye, Yemen ve Libya'daki çatışmalarda bunu gördük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev bir Türk televizyonuna verdiği demeçte, 'Azerbaycan ordusuna ait gelişmiş Türk insansız hava araçları sayesinde cephedeki kayıplarımız azaldı.Bu uçaklar Türkiye'nin gücünü gösteriyor ve bu da bizi güçlendiriyor' dedi.
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