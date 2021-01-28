• 28 Ocak 2021 - 01:10 • Son Güncelleme:
Dünyanın en derin metrosu Kiev'de
Dünyanın en derin metro istasyonu, 1960 yılında yerden 105,5 metre derinlikte inşa edilen Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Arsenalna Metro İstasyonu olarak biliniyor. Türk turistlerin vizesiz seyahat edebildiği Ukrayna'nın başkentinde rekor derinlikteki bu metro istasyonuna yakından bakalım.
• 28 Ocak 2021 - 01:10 • Son Güncelleme:
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Ukrayna, Türk vatandaşlarının sadece geçerli kimlik belgeleriyle gidebileceği bir rota. Ülkenin başkenti Kiev, çok sayıda tarihi yapıyı barındırmasının yanı sıra dünyanın en derin metro istasyonuna ev sahipliği yapıyor.
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