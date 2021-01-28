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• 28 Ocak 2021 - 01:10 • Son Güncelleme:

Dünyanın en derin metrosu Kiev'de

Dünyanın en derin metro istasyonu, 1960 yılında yerden 105,5 metre derinlikte inşa edilen Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Arsenalna Metro İstasyonu olarak biliniyor. Türk turistlerin vizesiz seyahat edebildiği Ukrayna'nın başkentinde rekor derinlikteki bu metro istasyonuna yakından bakalım.

• 28 Ocak 2021 - 01:10 • Son Güncelleme:
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Ukrayna, Türk vatandaşlarının sadece geçerli kimlik belgeleriyle gidebileceği bir rota. Ülkenin başkenti Kiev, çok sayıda tarihi yapıyı barındırmasının yanı sıra dünyanın en derin metro istasyonuna ev sahipliği yapıyor.

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Kiev içinden geçen Dinyeper Nehri'ne yakın bir derin vadide, Sviyantoşinsko - Bravarska tren hattı üzerinde 105,5 metre derinlikte inşa edilen metro istasyonununa iki kademeli yürüyen merdiven ile inilebiliyor.

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İstasyonu her gün bir çok kişi kullanıyor. İstasyondaki yürüyen merdivenlerde zaman zaman tamir çalışması yapılıyor.

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Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşma doğrultusunda her iki ülke vatandaşları yapacakları ziyaretleri vizesiz bir şekilde hatta sadece geçerli kimlik belgeleriyle gerçekleştirirebiliyor.

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Bu durum başta Kiev olmak üzere pek çok Ukrayna kentinin Türk turistler tarafından tercih edilmesine neden oluyor.

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Kent için ulaşımda en çok kullanılan seçenek olan metro, Kiev'e gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

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Dünyanın en derin metro hattı olma unvanına sahip Arsenalna, bu yönüyle turistlerin de ilgi odağı.

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Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen Kiev metrosu, ülkenin en eski üçüncü metro ağıdır.

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Moskova ve St. Petersburg'un ardından Sovyetler Birliği'nde inşa edilen en eski metro hattı Kiev'dedir.

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6 Kasım 1960'ta açılan metro, o günden bu yana Kievlilerin en önemli ulaşım aracı olma özelliği taşıyor.

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Başta dünyanın en derin metro istasyonu Arsenalna olmak üzere toplamda 50 istasyonu bulunan Kiev metrosu 60 yıllık bir geçmişe sahip.

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Günlük 1.400.000 yolcu taşıyan Kiev metrosu, üç hattan oluşmakta.

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Diğer bir deyişle halkın neredeyse yarısı toplu taşımada bu metroyu kullanıyor. Metronun toplam uzunluğu 67 kilometre.

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