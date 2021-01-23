• 23 Ocak 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
Dünyanın en iyi 25 tatil rotası
Ünlü tatil tavsiye sitesi TripAdvisor, kullanıcılarının katılımıyla gerçekleştirilen bir anketle dünyanın en iyi 25 tatil rotasını belirledi. Katılımcıların internet üzerinden oy vererek belirlediği listede İstanbul ilk sıralarda yer alarak pek çok ünlü kenti geride bıraktı. İşte TripAdvisor anketine göre dünyanın en iyi 25 tatil rotası.
• 23 Ocak 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
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Turizm denince akla gelen ilk kentler İstanbul, Roma, Paris, Londra, Barcelona, Bangkok ya da Dubai oluyor. Peki dünyanın dört bir yanındaki turistler bu konuda ne düşünüyor?
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İstanbul, Türkiye
Dünyada iki kıta üzerine kurulmuş tek kent olan İstanbul, tıpkı Roma gibi tarihi birikimi ve coğrafi güzelliğiyle turistleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Tarihi yarımada ve Boğaziçi kıyılarıyla haklı bir üne sahip olan İstanbul, medeniyetlerin buluşma noktası olarak öne çıkıyor.
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Barcelona, İspanya
Akdeniz demişken Barcelona'yı es geçmek olmaz. Dünyanın en planlı kentlerinden biri olan her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Barcelona, mutfağı, mimarisi ve yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Geniş caddeleri, uzun süren yaz mevsimi boyunca dolu olan plajları ve elbette eğlence hayatıyla Barcelona ideal bir tatil rotası.
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Lizbon, Portekiz
İber yarımadasında başlayan yolculuğa bölgenin en batısındaki Lizbon ile devam edelim. Portekiz'in başkenti Lizbon, tarih boyunca ülkenin sahip olduğu zenginliğin insanlara yansıtıldığı yer olarak karşımıza çıkıyor. Kentle özdeşleşen tramvayı, dar sokakları ve görkemli yapılarıyla Lizbon mutlaka görülmesi gereken bir şey.
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Tokyo, Japıonya
Sırada dünyanın en kalabalık kentlerinden biri var. 20 milyonu aşan nüfusuyla Tokyo, belki de yaşayanları için belli sorunları barındıran bir kent. Ancak dünyanın en teknolojik şehirlerinden biri olan Tokyo aynı zamanda zengin bir tarihi ve kültürel birikimin de üzerine kurulu. İşte bu yönünden ötürü Tokyo her yıl milyonlarca turisti ağırlamayı başarıyor.
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Angkor Wat, Kamboçya
Tapınaklar bölgesi olarak da bilinen Angkor Wat, insanın yapabileceklerini ortaya çıkaran muhteşem bir tarihi örnek olma özelliği gösteriyor. Neredeyse bin yıl önce inşa edilmiş olan görkemli tapınaklara ev sahipliği yapan bu bölge ünlü fotoğrafçılar kadar milyonlarca turistin de ilgi odağı.
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Marakeş, Fas
Yönümüzü Afrika'nın kuzeybatı yakasına çeviriyoruz. Mağriplerin en gözde kentlerinden biri olan geçmişi çok eskilere uzanan Marakeş, yüzlerce yıllık kültürünü başarıyla koruyabilmiş bir şehir. Özellikle Avrupalı turistlerin rağbet ettiği Marakeş, Souq adı verilen pazarları, tarihi sokakları ve mutfağıyla dikkat çekiyor.
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