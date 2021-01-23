Dünyanın en iyi 25 tatil rotası

Tokyo, Japıonya Sırada dünyanın en kalabalık kentlerinden biri var. 20 milyonu aşan nüfusuyla Tokyo, belki de yaşayanları için belli sorunları barındıran bir kent. Ancak dünyanın en teknolojik şehirlerinden biri olan Tokyo aynı zamanda zengin bir tarihi ve kültürel birikimin de üzerine kurulu. İşte bu yönünden ötürü Tokyo her yıl milyonlarca turisti ağırlamayı başarıyor.