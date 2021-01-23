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• 23 Ocak 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi 25 tatil rotası

Ünlü tatil tavsiye sitesi TripAdvisor, kullanıcılarının katılımıyla gerçekleştirilen bir anketle dünyanın en iyi 25 tatil rotasını belirledi. Katılımcıların internet üzerinden oy vererek belirlediği listede İstanbul ilk sıralarda yer alarak pek çok ünlü kenti geride bıraktı. İşte TripAdvisor anketine göre dünyanın en iyi 25 tatil rotası.

• 23 Ocak 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
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Turizm denince akla gelen ilk kentler İstanbul, Roma, Paris, Londra, Barcelona, Bangkok ya da Dubai oluyor. Peki dünyanın dört bir yanındaki turistler bu konuda ne düşünüyor?

2

Büyük metropoller, tarihi şehirler; meydanları görkemli yapıları, müzeleri ve kafeleriyle turistlerin o kenti görmeleri için başlıca nedenler arasında yer alıyor.

3

Sadece metropoller ya da tarihi şehirler değil okyanusların ortasındaki kumsallar da turistlerin hayallerini süslüyor. İmkanı olanlar da ilk fırsatta bu yerleri görmeye gidiyor.

4

Dünyaca ünlü seyahat tavsiye sitesi TripAdvisor, turistlerin en çok sevdikleri rotaları sordu. Ankete katılan binlerce insan dünyanın en iyi tatil destinasyonlarını oyladı. İşte TripAdvisor'da yer alan ankete göre dünyanın en iyi 25 tatil rotası.

5Londra, İngiltere

Londra, İngiltere

Dünyanın en çok turist çeken kentlerinden biri olan Londra, tarihi birikiminin yanı sıra eğlence hayatıyla da ziyaretçilerini cezbetmeyi başarıyor.

6Paris, Fransa

Paris, Fransa

Aşkın ve romantizmin başkenti olarak da kabul edilen Paris, Avrupa'nın İstanbul ve Londra ile birlikte en çok turist çeken kenti. Dünyaca ünlü müzeleri, mağazaları ve kafeleriyle Paris en ideal tatil rotalarından biri konumunda.

7Roma, İtalya

Roma, İtalya

Antik dünyada büyün yolların kesiştiği kent olarak karşımıza çıkan Roma, devasa bir imparatorluğun mirasçısı olarak birikimini bugüne kadar ulaştırmış durumda. Bir açık hava müzesi olan Roma, dünyada hemen hemen herkesin mutlaka görmek istediği kentlerden biri.

8İstanbul, Türkiye

İstanbul, Türkiye

Dünyada iki kıta üzerine kurulmuş tek kent olan İstanbul, tıpkı Roma gibi tarihi birikimi ve coğrafi güzelliğiyle turistleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Tarihi yarımada ve Boğaziçi kıyılarıyla haklı bir üne sahip olan İstanbul, medeniyetlerin buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

9Prag, Çekya

Prag, Çekya

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen her köşesi fotoğrafları süsleyebilecek ayrı bir güzelliği sahip olan Prag, Avrupa'nın en ünlü balayı rotalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Moldau nehrinin ikiye ayırdığı bu tarihi şehir mimarisiyle ön plana çıkıyor.

10Sicilya, İtalya

Sicilya, İtalya

Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya, bir zamanlar her ne kadar adı mafyayla anılsa da günümüzde daha çok turistik potansiyeliyle gündemde. Faat yanardağları, eşsiz koyları ve hayranlık uyandıran mimarisiyle Sicilya gerçek bir Akdeniz rotası.

11Girit, Yunanistan

Girit, Yunanistan

Akdeniz'in bir diğer büyük adası olan Girit de tıpkı Sicilya gibi medeniyetlerin buluşma noktası. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan adada farklı uygarlıklara ait yapılara rastlamak mümkün.

12Barcelona, İspanya

Barcelona, İspanya

Akdeniz demişken Barcelona'yı es geçmek olmaz. Dünyanın en planlı kentlerinden biri olan her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Barcelona, mutfağı, mimarisi ve yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Geniş caddeleri, uzun süren yaz mevsimi boyunca dolu olan plajları ve elbette eğlence hayatıyla Barcelona ideal bir tatil rotası.

13Lizbon, Portekiz

Lizbon, Portekiz

İber yarımadasında başlayan yolculuğa bölgenin en batısındaki Lizbon ile devam edelim. Portekiz'in başkenti Lizbon, tarih boyunca ülkenin sahip olduğu zenginliğin insanlara yansıtıldığı yer olarak karşımıza çıkıyor. Kentle özdeşleşen tramvayı, dar sokakları ve görkemli yapılarıyla Lizbon mutlaka görülmesi gereken bir şey.

14Mallorca, İspanya

Mallorca, İspanya

İspanya'nın en çok turist çeken rotalarından biri olan Mallorca, Akdeniz'in tatil cennetlerinden biri. Avrupalı genç turistlerin gözdesi olan Mallorca aynı zamanda kıtada insanların en eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliği de taşıyor.

15Rodos, Yunanistan

Rodos, Yunanistan

Dünyanın Yedi Harikası'ndan birine ev sahipliği yapan Rodos, Osmanlı, Roma ve Helen kültürlerine ait izlerini bir arada görebileceğiniz bir Akdeniz adası. Yaz tatili için sıklıkla tercih edilen Rodos en iyi 25 tatil rotasından da biri.

16Bali, Endonezya

Bali, Endonezya

Rotamızı Uzak Doğu'ya çeviriyoruz. Endonezya denince akla ilk gelen yer olan Bali, sahip olduğu doğa güzellikleriyle dikkat çekiyor. Muhteşem denizi, kumsalları ve ormanlarıyla ünlü Bali, genelde huzurlu bir tatil arayanların adresi.

17Phuket, Tayland

Phuket, Tayland

Bali'den daha da doğuya gittiğimizde dünyanın en çok turist çeken coğrafyalarından biri karşımıza çıkıyor. Tayland'ın ülkü Phuket adası ülkenin başkenti Bangkok'tan sonra en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olma özelliği taşıyor.

18Goa, Hindistan

Goa, Hindistan

Doğa güzelliğiyle ön plana çıkan Goa, eşsiz kumsalları, berrak okyanusu ve huzurlu ortamıyla özellikle alternatif bir tatil arayan Avrupa ve Amerikalı gençlerin rağbet ettiği bir yer.

19Dubai, BAE

Dubai, BAE

1990'lardan önce daha çok bir kasaba görünümüne sahip olan Dubai, günümüzde dünyanın en yüksek gökdelenine, mimarlığın sınırlarını zorlayan projelere ev sahipliği yapıyor.

20Bangkok, Tayland

Bangkok, Tayland

Dünyada en çok turist ağırlayan 10 kentten biri olan Bangkok, tapınakları, canlı gece hayatı ve insanı içine çeken karmaşasıyla bile turistleri cezbediyor.

21Tokyo, Japıonya

Tokyo, Japıonya

Sırada dünyanın en kalabalık kentlerinden biri var. 20 milyonu aşan nüfusuyla Tokyo, belki de yaşayanları için belli sorunları barındıran bir kent. Ancak dünyanın en teknolojik şehirlerinden biri olan Tokyo aynı zamanda zengin bir tarihi ve kültürel birikimin de üzerine kurulu. İşte bu yönünden ötürü Tokyo her yıl milyonlarca turisti ağırlamayı başarıyor.

22Hanoi, Vietnam

Hanoi, Vietnam

Vietnam'ın en büyük kentlerinden biri olan Hanoi, kalabalığı, farklı yemek kültür ve mutfağıyla turistik açıdan öne çıkmayı başarıyor.

23Angkor Wat, Kamboçya

Angkor Wat, Kamboçya

Tapınaklar bölgesi olarak da bilinen Angkor Wat, insanın yapabileceklerini ortaya çıkaran muhteşem bir tarihi örnek olma özelliği gösteriyor. Neredeyse bin yıl önce inşa edilmiş olan görkemli tapınaklara ev sahipliği yapan bu bölge ünlü fotoğrafçılar kadar milyonlarca turistin de ilgi odağı.

24Hoi An, Vietnam

Hoi An, Vietnam

Vietnam'daki bir diğer rotamız Hoi An.Hanoi'nin aksine küçük bir sahil kenti olan Hoi An, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Vietnam'ın en çok turist çeken yerlerinden biri olan bölge bunu doğasına borçlu.

25Kyoto, Japonya

Kyoto, Japonya

Asya'daki son rotamız Kyoto, Tokyo kadar olmasa da Japonya'nın diğer bir büyük metropolüdür. Ülkenin geleneksel yönünü daha fazla yansıtan ve bu nedenle de turistleri kendisine çekmeyi başaran Kyoto, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

26Marakeş, Fas

Marakeş, Fas

Yönümüzü Afrika'nın kuzeybatı yakasına çeviriyoruz. Mağriplerin en gözde kentlerinden biri olan geçmişi çok eskilere uzanan Marakeş, yüzlerce yıllık kültürünü başarıyla koruyabilmiş bir şehir. Özellikle Avrupalı turistlerin rağbet ettiği Marakeş, Souq adı verilen pazarları, tarihi sokakları ve mutfağıyla dikkat çekiyor.

27Havana, Küba

Havana, Küba

Bir diğer rotamız Havana. Küba'nın başkenti olan Havana'da zaman 1960'larda durmuş gibi. Ambargo nedeniyle pek çok şeyin ülkeye girişinin yasak olması nedeniyle başa sokaklardaki otomobiller olmak üzere mimari yapılar da zaman içinde donmuş gibidir. Ancak tam da bu yönü kente gelen turistlerin de en çok ilgisini çeken şey olma özelliği taşıyor.

28Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti

Küba'nın komşusu olan Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerin gerçek bir doğa ve tatil cenneti olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'de Survivor yarışmasıyla daha çok bilinen ada, dünyaca ünlü isimlerin tatil rotası olarak da biliniyor.

29New York, ABD

New York, ABD

Son güzergâhımız New York. Dünyanın finans merkezi olan bu şehir çok eski bir tarihe sahip olmasa da gökdelenleri, restoranları, başta Central Park olmak üzere farklı rotaları ve elbette biraz da Hollywood filmlerinin etkisiyle turistleri cezbediyor.

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