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• 01 Şubat 2021 - 06:45 • Son Güncelleme:

Dünyanın en tehlikeli 10 yanardağı

"Yazsız yıl" ve "Küçük Buz Çağı"na gibi felaketlere neden olan yanardağ patlamaları her zaman dünyanın gündeminde yer alıyor. Benzeri bir tehlikenin her zaman geçerliliğini koruduğunu ifade eden uzmanlar dünyanın en tehlikeli 10 yanardağını açıkladı.

• 01 Şubat 2021 - 06:45 • Son Güncelleme:
1Yellowstone, ABD
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Yellowstone, ABD

2.1 milyon yıl önce patladığında külleri neredeyse tüm dünyayı kaplayan Yellowstone, 20. yüzyılın en büyük patlamalarından birini olan St. Helena yanardağı'ndan tam 25 bin kez daha güçlü bir patlamaya sahne olmuştu. Yellowstone'un günümüzde patlaması halinde yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne neden olacağı düşünülüyor.

2Vezüv, İtalya

Vezüv, İtalya

İtalya'nın en büyük kentlerinden biri olan Napoli'nin hemen doğusunda yer alan Vezüv, 20 yıllık bir periyot halinde aktive oluyor. Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olan Vezüv'ün yakınındaki Napoli ve diğer yerleşim birimlerinden 3 milyondan fazla insan yaşamakta. Milattan sonra 79 yılında gerçekleşen ve Pompeii kentinin yok olmasına neden olan patlamanın bir benzerinin gerçekleşmesi durumda yüz binlerce insanın hayatını kaybedeceği öngörülüyor.

3Popocatépetl, Meksika

Popocatépetl, Meksika

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya çok yakın bir mesafede bulunan ve üzeri buzla kaplı olan Popocatepetl, patlaması durumunda büyük felaketlere yol açabilir.

4Sakurajima, Japonya

Sakurajima, Japonya

Doğu'nun Vezüvü olarak anılan Sakurajima, 1914'te meydana gelen patlamayla ada olma özelliğini kaybedip yakınındaki anakara ile birleşti. 700 bin kişinin yaşadığı Kagoshima kentine çok yakın bir mesafede yer alan Sakurajima, yeniden faaliyete geçmesi halinde büyük tehlikelere yol açabilir.

5Etna, İtalya

Etna, İtalya

Etna, Avrupa'nın en faal yanardağlarından biri. Akdeniz'in en büyük adası Sicilya'da bulunan Etna sık sık faaliyete geçmekte.

6Galeras, Kolombiya

Galeras, Kolombiya

Kolombiya'nın güneyinde Ekvator sınırında yer alan Galeras Yanardağı, 450 bin kişinin yaşadığı Pasto kentinin yanıbaşında yer alıyor. 16. yüzyılda büyük bir patlamanın gerçekleştiği yanardağın her an faaliyete geçme ihtimali bulunuyor.

7Stromboli, İtalya

Stromboli, İtalya

Sicilya yakınlarında küçük bir ada olan Stromboli, Avrupa'nın en tehlikeli yanardağı. Araştırmalara göre Stromboli'nin patlaması sonucu Avrupa, küçük bir buzul çağına girebilir.

8Mauna Loa, Hawaii

Mauna Loa, Hawaii

Hawaii'nin en faal yanardağlarından biri olan Mauna Loa, bölge halkı için de büyük tehdit oluşturmakta.

9Ulawun, Papua Yeni Gine

Ulawun, Papua Yeni Gine

10Taal, Filipinler

Taal, Filipinler

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