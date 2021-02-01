• 01 Şubat 2021 - 06:45 • Son Güncelleme:
Dünyanın en tehlikeli 10 yanardağı
"Yazsız yıl" ve "Küçük Buz Çağı"na gibi felaketlere neden olan yanardağ patlamaları her zaman dünyanın gündeminde yer alıyor. Benzeri bir tehlikenin her zaman geçerliliğini koruduğunu ifade eden uzmanlar dünyanın en tehlikeli 10 yanardağını açıkladı.
• 01 Şubat 2021 - 06:45 • Son Güncelleme:
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Yellowstone, ABD
2.1 milyon yıl önce patladığında külleri neredeyse tüm dünyayı kaplayan Yellowstone, 20. yüzyılın en büyük patlamalarından birini olan St. Helena yanardağı'ndan tam 25 bin kez daha güçlü bir patlamaya sahne olmuştu. Yellowstone'un günümüzde patlaması halinde yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne neden olacağı düşünülüyor.
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Vezüv, İtalya
İtalya'nın en büyük kentlerinden biri olan Napoli'nin hemen doğusunda yer alan Vezüv, 20 yıllık bir periyot halinde aktive oluyor. Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olan Vezüv'ün yakınındaki Napoli ve diğer yerleşim birimlerinden 3 milyondan fazla insan yaşamakta. Milattan sonra 79 yılında gerçekleşen ve Pompeii kentinin yok olmasına neden olan patlamanın bir benzerinin gerçekleşmesi durumda yüz binlerce insanın hayatını kaybedeceği öngörülüyor.
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Sakurajima, Japonya
Doğu'nun Vezüvü olarak anılan Sakurajima, 1914'te meydana gelen patlamayla ada olma özelliğini kaybedip yakınındaki anakara ile birleşti. 700 bin kişinin yaşadığı Kagoshima kentine çok yakın bir mesafede yer alan Sakurajima, yeniden faaliyete geçmesi halinde büyük tehlikelere yol açabilir.
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