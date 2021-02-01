Dünyanın en tehlikeli 10 yanardağı

Vezüv, İtalya İtalya'nın en büyük kentlerinden biri olan Napoli'nin hemen doğusunda yer alan Vezüv, 20 yıllık bir periyot halinde aktive oluyor. Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olan Vezüv'ün yakınındaki Napoli ve diğer yerleşim birimlerinden 3 milyondan fazla insan yaşamakta. Milattan sonra 79 yılında gerçekleşen ve Pompeii kentinin yok olmasına neden olan patlamanın bir benzerinin gerçekleşmesi durumda yüz binlerce insanın hayatını kaybedeceği öngörülüyor.