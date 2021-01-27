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• 27 Ocak 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:

Dünyanın en ünlü çarşılı köprüleri

Bursa'daki Irgandı, Bulgaristan'ın Lofça kentindeki Osma, İngiltere'nin Bath kentindeki Pulteney, Floransa'daki Vecchio ve Venedik'teki Rialto, dünyanın en ünlü çarşılı köprülerinden. Hepsi yüzlerce yıldır ayakta olan bu köprüler, bulundukları kentlerin de birer simgesi haline gelmiş durumda. Bursa'dan Floransa'ya bu özel köprülerin tarihçelerine birlikte bakalım.

• 27 Ocak 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
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Köprüler tarih boyunca kentler ve kültürler arasında bağ kuran mimari yapılar olarak büyük öneme sahip. İstanbul'daki gibi kıtaları birleştiren ya da dünya üzerindeki pek çok kentte olduğu gibi nehirler üzerinde kurulu olan bu köprülerin bazısı sanatsal olarak da birer başyapıt. Bununla birlikte aynı zamanda yaşamanın sürdüğü ve dükkanların bulunduğu beş ünlü köprüye birlikte bakalım. Üstelik biri de Bursa'da.

2Irgandı Köprüsü, Bursa

Irgandı Köprüsü, Bursa

1442 yılında Irgandılı Ali’nin oğlu Hacı Muslihiddin tarafından inşa edilen Irgandı Köprüsü, üzerinde bulunan dükkanlarıyla kentin ticaretinde önemli bir yere sahip olur. Günümüzde de Bursa'nın simgelerinden biri haline gelen Irgandı Köprüsü, 1854 yılında meydana gelen depremde hasar görmüştü.

3Irgandı Köprüsü, Bursa

Irgandı Köprüsü, Bursa

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan birlikleri tarafından bombalanan Irgandı Köprüsü, 2004 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından yenilendi ve bugünkü görüntüsünü aldı. Günümüzde de köprü üzerinde bulunan çarşıda el sanatları dükkânları faaliyet göstermektedir. Irgandı Köprüsü tek kemer üzerine inşa edilmiştir.

4Vecchio Köprüsü, Floransa

Vecchio Köprüsü, Floransa

Arno nehri üzerinde inşa edilen tarihi Vecchio köprüsü, Floransa denince akla ilk gelen yapılardan biri olma özelliği taşımaktadır. Genişliği 32 metre olan ve üç kemer üzerine inşa edilen Vecchio köprüsünün üzerinde çok sayıda kuyumcu dükkânı bulunmaktadır. Bunların bazısı asırlardır aynı aileler tarafından işletilmektedir.

5Vecchio Köprüsü, Floransa

Vecchio Köprüsü, Floransa

11. yüzyılda meydana gelen bir taşkın sonrası eski köprü tamamen yıkılınca yerine yeni bir köprü inşa etmeye karar veren Floransalılar bu sefer yapıda taş kullanmaya karar verir. Köprünün mimari tam olarak bilinmemekle birlikte Vecchio'nun 1345 yılında kullanıma açıldığı dönemin kayıtlarından anlaşılmaktadır.

6Pulteney Köprüsü, Bath

Pulteney Köprüsü, Bath

İngiltere'deki en eski kentlerden biri olan Bath, Roma döneminden kalma yapılarıyla dikkat çeken bir şehir. bunun yanı sıra Bath, kuzeyin tipik gotik mimari örneklerinin pek çoğuna da ev sahipliği yapmaktadır. Kentin en ünlü yapılarından biri de Avon nehri üzerinde bulunan Pulteney Köprüsü'dür.

7Pulteney Köprüsü, Bath

Pulteney Köprüsü, Bath

Palladyan tarzda inşa edilen Pulteney Köprüsü Bath kentinin simgelerinden biridir. Robert Adam tarafından tasarlanan köprü 1774 yılında halkın kullanımına açıldı. Böylece Bath ile hemen nehrin karşısında yer alan Bathwick de birleşti. Köprünün her iki yakasında sıralanmış şekilde dükkânlar bulunmaktadır.

8Osma Köprüsü, Lofça

Osma Köprüsü, Lofça

Rotamızı komşumuz Bulgaristan'a çeviriyoruz. Ülkenin kuzeyindeki Lofça kentinde Osma Nehri üzerinde inşa edilen ve onunla aynı adı taşıyan bu köprü, mimarisiyle dikkat çeker. İlk olarak 1874 yılında ahşap olarak inşa edilen Osman Köprüsü, 1925 yılında yaşanan bir yangın sonrasında tamamen yanmıştı.r

9Osma Köprüsü, Lofça

Osma Köprüsü, Lofça

1931 yılında yeniden inşa edilen Osma Köprüsü bu sefer betonarme olarak inşa edilir. Ancak bölge halkının talepleri ardından köprü 1981'de yeniden aslına uygun biçimde ahşaptan inşa edilir. Günümüzde de bu şeklini koruyan Osma Köprüsü'nde çok sayıda dükkân bulunmaktadır.

10Rialto Köprüsü, Venedik

Rialto Köprüsü, Venedik

Dünyanın en turistik kentlerinden biri olan Venedik, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu turistlerin de hemen hemen hepsinin Rialto Körpsü'nün önünde fotoğrafı vardır. Büyük Kanal üzerindeki dört köprüden biri olan Rialto'yu diğerlerinden ayıran yönü ise içinde bulunan dükkanlarıdır.

11Rialto Köprüsü, Venedik

Rialto Köprüsü, Venedik

1591 yılında üç yıllık bir çalışmanın ardından kullanıma açılan Rialto Köprüsü'nün mimarı Antonio de Ponte'dir. Tek kemerli olarak inşa edilen köprünün içinde dükkânlar bulunmaktadır. Bugünkü halini almadan önce tarih boyunca pek çok yıkım ve tadilat gören köprü, Venedik Karnavalı'nın da önemli noktalarından biridir.

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