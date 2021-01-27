Dünyanın en ünlü çarşılı köprüleri

Köprüler tarih boyunca kentler ve kültürler arasında bağ kuran mimari yapılar olarak büyük öneme sahip. İstanbul'daki gibi kıtaları birleştiren ya da dünya üzerindeki pek çok kentte olduğu gibi nehirler üzerinde kurulu olan bu köprülerin bazısı sanatsal olarak da birer başyapıt. Bununla birlikte aynı zamanda yaşamanın sürdüğü ve dükkanların bulunduğu beş ünlü köprüye birlikte bakalım. Üstelik biri de Bursa'da.