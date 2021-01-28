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• 28 Ocak 2021 - 08:20 • Son Güncelleme:

Dünyanın en yüksek 25 gökdeleni

Mısır Piramitleri, Ayasofya ya da Eiffel Kulesi hepsi tarih boyunca insanlığın mimaride ulaşabileceği sınırları gösterdi. 19. yüzyılın sonundan itibaren teknolojinin de gelişmesiyle birlikte insanlar çok katlı yapılar inşa etmeye hız verdi. New York ve Chicago'da başlayan gökdelen modası sonrasında ABD'nin diğer şehirlerine de yayıldı. Günümüzde Uzak Doğu ve Orta Doğu'da çokça örneğine rastlayabileceğimiz gökdelenler inşa edildikleri kentlerin adeta birer simgesi haline gelip turistlerin ilgi odağı oldu. İşte aralarında İstanbul'dan da bir gökdelenin yer aldığı dünya genelinde en yüksek 25 gökdelen.

• 28 Ocak 2021 - 08:20 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

Gökdelenler özellikle son yıllarda Uzak Doğu ve Orta Doğu'da ülkelerin gücünü de gösterme konusunda birer sembol haline geldi. İşte pek çoğu son yıllarda inşa edilen dünyanın en yüksek 25 gökdeleni.

2Burj Khalifa, Dubai

Burj Khalifa, Dubai

828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa 163 kattan oluşuyor.

3Shanghai Tower, Şangay

Shanghai Tower, Şangay

632 katlı Shanghai Tower, 121 kattan oluşuyor.

4Mekke Kulesi

Mekke Kulesi

601 metre yüksekliğindeki bu saat kulesinde 120 kat bulunuyor.

5Lotte Tower, Seul

Lotte Tower, Seul

Seul'de bulunan 555 metrelik Lotte Tower'da 123 kat bulunuyor.

6One World Tower, New York

One World Tower, New York

One World Tower, 104 katta oluşuyor ve 541 metre yüksekliğinde.

7Taipei 101, Taipei

Taipei 101, Taipei

Tayvan'ın simge yapısı Taipei 101, 101 kattan oluşuyor ve yüksekliği

8Hong Kong Commerce Tower

Hong Kong Commerce Tower

484 metre yüksekliğindeki bu kule 108 kattan oluşuyor.

9Lakhta Tower, St. Petersburg

Lakhta Tower, St. Petersburg

462 metre yüksekliğindeki yapı 86 kata sahip.

10Landmark 81, Ho Shi Minh City

Landmark 81, Ho Shi Minh City

Vietnam'daki bu yapı 81 kattan oluşuyor ve yüksekliği de 461 metre.

11Petronas Kuleleri, Kuala Lumpur

Petronas Kuleleri, Kuala Lumpur

451 metre yüksekliğindeki bu ikiz kuleler 88 kata sahip.

12Al Hamra Tower, Kuveyt

Al Hamra Tower, Kuveyt

412 metre yüksekliğindeki bu yapıda 80 kat bulunuyor.

13Ryugyoong, Pyongyang

Ryugyoong, Pyongyang

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bu otel binası 330 metre yüksekliğinde ve 105 kattan oluşuyor. Binada sadece önceden belirlenmiş kişiler kalabiliyor.

14Q1, Gold Coast

Q1, Gold Coast

Avustralya''daki bu binanın yüksekliği 322 metre ve 78 kattan oluşuyor.

15Palais Royale, Mumbai

Palais Royale, Mumbai

Hindistan'ın en yüksek gökdeleni olan bu bina 320 metre yüksekliğinde ve 88 kat.

16Grand Hyatt Manila

Grand Hyatt Manila

Filipinler'in başkentindeki bu yapının yüksekliği 318 metre ve 66 kattan oluşuyor.

17Iconsiam, Bangkok

Iconsiam, Bangkok

Bangkok'un simge yapısı 317 metreden oluşuyor ve 76 kat.

18The Shard, Londra

The Shard, Londra

Avrupa'nın en yüksek binalarından biri olan The Shard 309 metre yüksekliğinde ve 73 kat.

19T.op Torre1, Monterrey

T.op Torre1, Monterrey

305 metre yüksekliğindeki bu binada 64 kat bulunuyor.

20Commerzbank Tower, Frankfurt

Commerzbank Tower, Frankfurt

300 metre yükseliğindeki yapı 56 kattan oluşuyor.

21Grand Torre Santiago, Santiago de Chile

Grand Torre Santiago, Santiago de Chile

Şili'nin başkentindeki bu yapı 300 metre yüksekliğinde ve 62 kat.

22Abena Harukas, Osaka

Abena Harukas, Osaka

300 metrelik bu yapıda 60 kat bulunuyor.

23Aspire Tower, Doha

Aspire Tower, Doha

Katar'daki bu gökdelen 300 metre yüksekliğe sahip olmasına rağmen sadece 36 kat.

24First Canadian Place, Toronto

First Canadian Place, Toronto

298 metre yüksekliğinde gökdelende 72 kat bulunuyor.

25Skyland, İstanbul

Skyland, İstanbul

Türkiye'nin en yüksek gökdeleni 293 metre ve 65 kat.

26Tanjong Pagar Center, Singapur

Tanjong Pagar Center, Singapur

290 metre yüksekliğindeki bu yapıda 64 kat bulunuyor.

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