Hazırlayan: İhsan Dindar Gökdelenler özellikle son yıllarda Uzak Doğu ve Orta Doğu'da ülkelerin gücünü de gösterme konusunda birer sembol haline geldi. İşte pek çoğu son yıllarda inşa edilen dünyanın en yüksek 25 gökdeleni.