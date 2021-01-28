• 28 Ocak 2021 - 08:20 • Son Güncelleme:
Dünyanın en yüksek 25 gökdeleni
Mısır Piramitleri, Ayasofya ya da Eiffel Kulesi hepsi tarih boyunca insanlığın mimaride ulaşabileceği sınırları gösterdi. 19. yüzyılın sonundan itibaren teknolojinin de gelişmesiyle birlikte insanlar çok katlı yapılar inşa etmeye hız verdi. New York ve Chicago'da başlayan gökdelen modası sonrasında ABD'nin diğer şehirlerine de yayıldı. Günümüzde Uzak Doğu ve Orta Doğu'da çokça örneğine rastlayabileceğimiz gökdelenler inşa edildikleri kentlerin adeta birer simgesi haline gelip turistlerin ilgi odağı oldu. İşte aralarında İstanbul'dan da bir gökdelenin yer aldığı dünya genelinde en yüksek 25 gökdelen.
• 28 Ocak 2021 - 08:20 • Son Güncelleme:
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