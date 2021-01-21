DHA
• 21 Ocak 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
Edirneliler şaşkın! Sel sularıyla geldiler
Bulgaristan'da aşırı yağış nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin sularıyla birlikte yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Tunca ve Meriç nehirleri kıyısındaki sulak alanlara yerleşen su maymunları, kurbağa ve bitki kökü yiyerek besleniyor. DHA, su maymunlarını dronla görüntüledi.
DHA
• 21 Ocak 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
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Geçen hafta etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına neden oldu. Tunca nehrinin Bulgaristan'da da taşkına neden olmasıyla anavatanı Güney Amerika olan yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne'ye gelmesi, vatandaşlarda heyecan yarattı.
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Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısındaki sulak alanlarda yaşamaya başlayan su maymunları, kurbağa ve bitki kökleri yiyerek besleniyor. Kemirgen hayvan türlerinden olan su maymunlarının görünüşlerinin dev bir fareyi andırdığı erkeklerinin 8, dişilerinin ise yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Her yıl su taşkınlarıyla kente gelen su maymunları, fotoğrafçıları ile belgeselcilerin büyük ilgisini çekiyor.
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