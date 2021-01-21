Edirneliler şaşkın! Sel sularıyla geldiler

"Bu hayvanların, bize bir zararı yok. Kurbağa ve bitki kökü yiyerek besleniyorlar. Bulgarların özel çiftlerde ürettikleri bu hayvanları, ben de merak edip araştırdım. Su taşkınlarıyla birlikte ilk defa bizim tarafa 40 sene önce gelmeye başlamışlar. Zarar vermeden burada, onlara bakıyoruz" dedi.