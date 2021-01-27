• 27 Ocak 2021 - 15:12 • Son Güncelleme:
Einstein Sözleri: Albert Einstein'in Eğitim Ve Zaman Üzerine Söylediği Güzel Sözler
Einstein sözleri ile de dikkat çeken ünlü bir deha olarak kabul görmüştür. Özellikle zaman ve eğitim ile ilgili söylediği sözler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle sosyal medyada da en çok paylaşılan ve beğenilen sözler Einstein sözleri olmaktadır. Sizin de çok beğeneceğiniz Einstein sözleri: Albert Einstein' in eğitim ve zaman üzerine söylediği güzel sözleri bir araya toplamaya çalıştık.
• 27 Ocak 2021 - 15:12 • Son Güncelleme:
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1879 Almanya doğumlu olan Einstein, 1955 yılında ABD de vefat etmiştir. 1921 yılında Nobel ödülüne layık görülmüş deha bir fizikçi olarak bilinmektedir. Eğitim ile ilgili düşüncelerini sık sık kelimelere döken Einstein' in bu sözleri günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. En güzel ve anlamlı olan, en beğenilen sözlerini öğrenerek sizde paylaşabilirsiniz. Resimli, resimsiz Einstein eğitim ile ilgili sözleri arasından en anlamlı olanlarını derledik.Zaman Üzerine Söylediği Güzel SözlerEinstein' in zaman kavramı üzerine de en doğru tespitleri yaptığı sözleri bulunmaktadır. Zaman üzerine söylenen onca sözden en çok beğenilen, onaylanan sözler Einstein' a aittir. Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan bu sözleri sizlerde kolayca paylaşabilirsiniz.
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