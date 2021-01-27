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    • 27 Ocak 2021 - 15:12 • Son Güncelleme:

    Einstein Sözleri: Albert Einstein'in Eğitim Ve Zaman Üzerine Söylediği Güzel Sözler

    Einstein sözleri ile de dikkat çeken ünlü bir deha olarak kabul görmüştür. Özellikle zaman ve eğitim ile ilgili söylediği sözler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle sosyal medyada da en çok paylaşılan ve beğenilen sözler Einstein sözleri olmaktadır. Sizin de çok beğeneceğiniz Einstein sözleri: Albert Einstein' in eğitim ve zaman üzerine söylediği güzel sözleri bir araya toplamaya çalıştık.

    • 27 Ocak 2021 - 15:12 • Son Güncelleme:
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    1879 Almanya doğumlu olan Einstein, 1955 yılında ABD de vefat etmiştir. 1921 yılında Nobel ödülüne layık görülmüş deha bir fizikçi olarak bilinmektedir. Eğitim ile ilgili düşüncelerini sık sık kelimelere döken Einstein' in bu sözleri günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. En güzel ve anlamlı olan, en beğenilen sözlerini öğrenerek sizde paylaşabilirsiniz. Resimli, resimsiz Einstein eğitim ile ilgili sözleri arasından en anlamlı olanlarını derledik.Zaman Üzerine Söylediği Güzel SözlerEinstein' in zaman kavramı üzerine de en doğru tespitleri yaptığı sözleri bulunmaktadır. Zaman üzerine söylenen onca sözden en çok beğenilen, onaylanan sözler Einstein' a aittir. Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan bu sözleri sizlerde kolayca paylaşabilirsiniz.

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    3. Dünya savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya savaşında taş ve sopalar olacağını biliyorum.

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    Sakın sana kötüsün diyenlere aldırma. Bana da geri zekâlısın diyenler oldu. Ve ben atomu parçalayıp ellerine verdim.

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    Dehanın 10′da 1′i yetenek 10′da 9′u da çalışmaktır.

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    İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

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    Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.

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    Ön yargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

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    Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır.

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    Cevapları olan değil soruları olan insanları dinleyin.

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    Problemleri, onları üreten kafalarla çözemeyiz.

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    Başarılı bir adam olmak için çalışmayın, aksine önemli bir adam olmak için çalışın.

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    Ben atomu insanlığa hizmet etmek için parçaladım. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.

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    Sadece iki şey sınırsızdır, evren ve insanoğlunun ahmaklığı, ilkinden o kadar da emin değilim.

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    Hayat bisiklet gibidir, dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir.

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    Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım.

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    Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar.

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    İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.

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    İnsanlar bundan 100 sene sonra Gandi diye bir insanın yeryüzünden geçtiğine inanamayacak ve onu bir efsane sanacaklar.

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    Merakınızın peşinden gidin. Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.

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    Sakın sana kötüsün diyenlere aldırma. Bana da geri zekâlısın diyenler oldu. Ve ben atomu parçalayıp ellerine verdim.

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    Birisinin atom bombası yapmasına yardım etmekten daha kötü sadece bir şey var.O da nazilere atom bombası yapmaları için yardım etmek.

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    Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.

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    İlkelerin boğazına dolanıp dibe batmaktansa, oportünist olup suyun üstünde kalmayı yeğlerim.

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    Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.

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    İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.

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    Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.

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    Açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz.

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    Dünyanın Kainat’taki biricik meskûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili kişileri uçan daireler yoktur – iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri bir kibir ve azamettir.

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    Matematikçiler, görelilik kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz hale geldim.

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    Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.

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    İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin.

    32

    Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: biri hiçbir şeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri her şeyin mucize olduğunu düşünmek.

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    Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca bağlan; insanlara ya da eşyalara değil.

    34

    Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına…

    35

    Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.

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    Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.

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    Yolculuk etmeyi seviyorum ama varmaktan nefret ederim.

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    Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.

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    Bilgi deneyimden gelir, bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir.

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    Günde yüz kez kendime iç ve dış yaşamımın, yaşayan ya da ölü başka insanların emeğine dayandığını hatırlatıyorum; çok derinlere dalmadan günlük yaşamdan biliyoruz ki, bir insan başkaları için vardır.

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    Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.

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    Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.

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    Savaş insan toplulukları arasındaki çatışmanın en azgın biçimidir; aynı zamanda en trajik.

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    Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna araştırma denmezdi öyle değil mi?

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    Bugüne odaklanın, güzel bir kızı öperken düzgün araba kullanan birisi, öpücüğe hak ettiği dikkati vermiyor demektir.

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    Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.

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    Bir insanın zekası cevaplarından değil; sorduğu sorulardan anlaşılır.

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    Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.

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    Hata yapın: “Hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir.”

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