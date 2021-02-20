• 20 Şubat 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:
Emekliler ülkesi San Marino
Dört tarafı İtalya ile çevrili olan San Marino dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Tarihi çok eskilere dayanan bu küçük cumhuriyet, yüzlerce yıllık yapılarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Nüfusu bakımından Avrupa'nın en küçük ülkelerinden olan San Marino'da yaşayanların büyük bölümü emeklilerden oluşuyor. Futbolda aldığı başarısız sonuçlarla sık sık gündeme gelen bu küçük ülke hakkında bilinenler aslında o kadar da çok değil. İşte Avrupa'nın bu eski devleti hakkında bilinmesi gerekenler
• 20 Şubat 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:
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Dört tarafı İtalya ile çevrili olan San Marino dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Tarihi çok eskilere dayanan bu küçük cumhuriyet, yüzlerce yıllık yapılarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. San Marino aynı zamanda dünyanın en eski devletlerinden de biri olma özelliği taşıyor.
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