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• 20 Şubat 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:

Emekliler ülkesi San Marino

Dört tarafı İtalya ile çevrili olan San Marino dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Tarihi çok eskilere dayanan bu küçük cumhuriyet, yüzlerce yıllık yapılarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Nüfusu bakımından Avrupa'nın en küçük ülkelerinden olan San Marino'da yaşayanların büyük bölümü emeklilerden oluşuyor. Futbolda aldığı başarısız sonuçlarla sık sık gündeme gelen bu küçük ülke hakkında bilinenler aslında o kadar da çok değil. İşte Avrupa'nın bu eski devleti hakkında bilinmesi gerekenler

• 20 Şubat 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:
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Dört tarafı İtalya ile çevrili olan San Marino dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Tarihi çok eskilere dayanan bu küçük cumhuriyet, yüzlerce yıllık yapılarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. San Marino aynı zamanda dünyanın en eski devletlerinden de biri olma özelliği taşıyor.

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33 bin kişinin yaşadığı San Marino, geçtiğimiz 80 binden fazla turisti ağırladı. Orta Çağ'dan kalma yapıların hala ayakta olduğu San Marino, kendi vatandaşlarının iki katı fazlası turiste ev sahipliği yapıyor.

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Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan ve genellikle de futbolda aldığı sonuçlarla hatırlanan San Marino'daki yapıların çoğunun tarihi çok eskilere uzanıyor.

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Roma İmparatorluğu topraklarında gördükleri işkencelerden kaçan Hristiyanlar bu dağlık ve ulaşımı o dönem için zor olan bölgeye sığınır.

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Turistlerin, en çok bu yönüyle dikkatini çeken San Marino, resmi verilere göre aynı zamanda yabancı ziyaretçi sayısını en çok arttıran ülkelerden biri oldu.

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2019 yılı verilerine göre Avrupa kıtasında turist sayısını en çok arttıran ülkelerden biri olan San Marino, bu unvanını Türkiye ile birlikte paylaşıyor.

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Nüfusunun iki katı turisti ağırlayan San Marino'da yakın gelecekte mevcut konaklama tesislerinin yetersiz kalacağı öngörülüyordu. Ancak yaşanan pandemi süreci ülkeye gelen turist sayısını neredeyse sıfır adüşürdü.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan San Marino'da yeni tesis kurulması konusunda belli kısıtlamaların da olduğu düşünülürse yakın gelecekte sorun yaşanmasının kaçınılmaz olarak değerlendiriliyor.

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Ülkedeki yapıların pek çoğunun tarihi yüzyıllar öncesine dayanmakta. San Marino bu konuda oldukça duyarlı. Ülke, Ortaçağ mimarisinin hâlâ başarılı bir şekilde yaşatıyor.

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Ülkenin en yüksek noktasında bulunan tarihi kale, San Marino'nun en önemli simgelerinden biri konumunda. Üstelik hemen hemen her yerden görülebilen ve her yeri de görebilen bir noktada.

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Kalenin yanı sıra çoğu Orta Çağ yapılarıyla dolu olan sokakları San Marino'nun en ilgi çekici yönleri. Etrafı tamamen İtalya ile çevrili olan ülkeye en çok turist de buradan geliyor.

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İtalyanlar ve İtalya'ya özellikle de Rimini bölgesine gelen turistlerin ilgi gösterdiği San Marino sınırları içerisinde ne yazık ki bir havaalanı bulunmuyor.

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Bu küçük ülkeye gidebilmek için mutlaka İtalya topraklarından geçmek gerekiyor. İtalya'nın Rimini kentinde bulunan Federico Fellini Havaalanı, San Marino'ya gelmek isteyenlerin en çok kullandığı rota.

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San Marino pek çok ülkeye vize uygulamamasına rağmen İtalya'dan geçmek zorunda olduğunuz için mecburen bir Schengen vizeniz olması gerekiyor.

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Avrupa Birliği'ne üye olmasa da San Marino resmi para birimi olarak Euro'yu kullanmakta. Ülkenin ana dili İtalyanca. Ancak yoğun turisti etkileşimi sayesinde İngilizce de konuşulan diller arasında.

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Pek çok yönüyle kendinizi Orta Çağ'da hissedeceğiniz bu masalsı ülkenin nüfusu ise her geçen gün yaşlanan nüfus başta olmak üzere pek çok nedenle azalıyor.

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Doğurganlığın çok düşük olduğu ülkede yakın bir gelecekte bu durumun ciddi sorunlara yol açacağından büyük endişe duyuluyor.

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Nüfusa oranla dünyada en çok emekliye ev sahipliği yapan San Marino'da sigorta sisteminde de gelecekte büyük sorunlar yaşanacağı ön görülüyor.

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Ülke nüfusunun neredeyse yarısının emeklilerden oluştuğu düşünülüyor. Ortalama yaşam süresinin de çok yüksek olduğunu düşünülecek olursak bu durum çok normal.

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