Evde sıkılınca 65 yaşında bu işe başladı! Satışı garanti...

Onlar müşteri ve pazar arama derdine girmiyor. Kooperatif olarak biz ürünlerini alıp hallere, marketlere pazarlıyoruz. Bir üretici üretim yaptığı alana göre, kompostun tonu başına 850 lira kazanç elde ediyor. Burada yaklaşık 6 ton kompost var. 45-50 günde hesapladığımızda 5 bin lira gibi bir rakam kazanıyorlar. Bu üretime hiç ara verilmiyor. Yılda ortalama 7 dönem yapıyoruz. Üreticimiz de her dönem ürün alıyor."