Evinden çıkmadan dünyayı geziyor

Her yeri kendi görmüşçesine detaylı ve doğru bir şekilde anlatan Martinez, görenleri de hayrete düşürüyor. Ülkesinden hiç dışarı çıkmadan, dünyanın her ülkesi hakkında bu kadar bilgiye sahip olan Martinez, 20 yıldır Trinidad otobüs terminalinden hamal olarak çalışıyor.