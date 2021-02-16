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• 16 Şubat 2021 - 16:19 • Son Güncelleme:

Evinden çıkmadan dünyayı geziyor

Dünyayı gezmek, yeni yerler ve yeni kültürler görmek pek çok insan için bir tutku. Pandemiyle birlikte tüm dünya evine kapandı ve seyahatler uzun bir süreliğine askıya alındı. Müzeleri, belli başlı ikonik yerleri, ülkelerin ünlü meydanlarını, saraylarını ve hatta sokaklarını evlerimizden sanal olarak gezdik. Şimdi size, bu yaptıklarımızı teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde kitaplarla, ansiklopedilerle, harita ve atlaslarla yapan ve evinden hiç çıkmadan tüm dünya ülkeleri hakkında inanılmaz bilgilere sahip olan biri olduğunu söylesek…

• 16 Şubat 2021 - 16:19 • Son Güncelleme:
1DERLEME - GONCA KOCABAŞ
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DERLEME - GONCA KOCABAŞ

Her yıl dünyanın pek çok yerinden turiste ev sahipliği yapan Küba’da yaşayan Luis Martinez, yaşantısıyla herkesi hayrete düşürüyor.

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Luis Martinez’in ülkesi, renkli insanları, müzikleri, dansları, efsane olan klasik arabaları ile insanı bambaşka bir dünyada gibi hissettiriyor.

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Küba eğitim ve sağlık alanındaki başarısıyla da diğer ülkelerden ayrılan bir özelliğe sahip. Karayipler’in en geniş yüzölçümüne sahip bu ada ülkesinde 2013 yılına kadar seyahat etmek yasaktı.

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Küba halkının, devlet izni olmadan ülkeden çıkmasına izin verilmiyordu. Yaklaşık 50 yıllık bu yasak başladığında çocuk olan Luis Martinez, dünyayı gezmenin başka bir yolunu bulmuş.

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Havana, Küba’nın en ünlü ve turistler tarafından en beğenilen şehri olabilir ama küçük Trinidad kesinlikle en büyüleyici olanıdır.

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Trinidad, Arnavut kaldırımlı sokakları, 18.ve 19.yy’dan kalma sarayları, 500 yıllık tarihi yapıları ile 1988 yılında UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesinde koruma altına alınmıştır.

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Yolunuz Trinidad’a düşerse, otobüs terminalinde defterine bir şeyler karalayan Luis Martinez ile karşılaşabilirsiniz.

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50 yıl boyunca uygulanan seyahat yasaklarına kendince dahiyane bir çözüm bulan Luis Martinez, ülkeler hakkında ansiklopedilerden, kitaplardan ve ülkeye gelen turistlerden bilgiler toplayıp, sınırsız bilgi edinmiş ve 3000’den fazla şiir yazmış.

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Her yeri kendi görmüşçesine detaylı ve doğru bir şekilde anlatan Martinez, görenleri de hayrete düşürüyor. Ülkesinden hiç dışarı çıkmadan, dünyanın her ülkesi hakkında bu kadar bilgiye sahip olan Martinez, 20 yıldır Trinidad otobüs terminalinden hamal olarak çalışıyor.

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Gündüzleri turistlerle sohbet edip, gece olunca eski atlaslar ve haritalar ile defterine ülkeler hakkında bilgiler karalıyor.

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‘Hayali turist’ Martinez, şimdilerde eskisi kadar sağlıklı olmasa da yurt dışından gelen her turistle konuşmaya ve onlardan bilgi alıp dünyayı Trinidad’a getirmeye devam ediyor.

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