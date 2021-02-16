• 16 Şubat 2021 - 16:19 • Son Güncelleme:
Evinden çıkmadan dünyayı geziyor
Dünyayı gezmek, yeni yerler ve yeni kültürler görmek pek çok insan için bir tutku. Pandemiyle birlikte tüm dünya evine kapandı ve seyahatler uzun bir süreliğine askıya alındı. Müzeleri, belli başlı ikonik yerleri, ülkelerin ünlü meydanlarını, saraylarını ve hatta sokaklarını evlerimizden sanal olarak gezdik. Şimdi size, bu yaptıklarımızı teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde kitaplarla, ansiklopedilerle, harita ve atlaslarla yapan ve evinden hiç çıkmadan tüm dünya ülkeleri hakkında inanılmaz bilgilere sahip olan biri olduğunu söylesek…
• 16 Şubat 2021 - 16:19 • Son Güncelleme:
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DERLEME - GONCA KOCABAŞ
Her yıl dünyanın pek çok yerinden turiste ev sahipliği yapan Küba’da yaşayan Luis Martinez, yaşantısıyla herkesi hayrete düşürüyor.
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Küba eğitim ve sağlık alanındaki başarısıyla da diğer ülkelerden ayrılan bir özelliğe sahip. Karayipler’in en geniş yüzölçümüne sahip bu ada ülkesinde 2013 yılına kadar seyahat etmek yasaktı.
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Küba halkının, devlet izni olmadan ülkeden çıkmasına izin verilmiyordu. Yaklaşık 50 yıllık bu yasak başladığında çocuk olan Luis Martinez, dünyayı gezmenin başka bir yolunu bulmuş.
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Havana, Küba’nın en ünlü ve turistler tarafından en beğenilen şehri olabilir ama küçük Trinidad kesinlikle en büyüleyici olanıdır.
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