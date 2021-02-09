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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Evlilik Yıldönümü Mesajları: Evlilik Yıldönümleri İçin En Güzel Kutlama Mesajları Ve Özlü Sözler
    • 09 Şubat 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:

    Evlilik Yıldönümü Mesajları: Evlilik Yıldönümleri İçin En Güzel Kutlama Mesajları Ve Özlü Sözler

    Evlilik yıldönümü ile ilgili paylaşımlar en çok rastlanan kutlama paylaşımlarındandır. Evlilik yıldönümündeki paylaşımlara bırakabileceğiniz Evlilik Yıldönümleri için en güzel kutlama mesajları ve özlü sözleri öğrenerek kolayca yorum yapabilirsiniz. Sizlere evlilik yıldönümü mesajları: evlilik yıldönümleri için en güzel kutlama mesajları ve özlü sözleri seçerek derledik.Dostlarımızın bu mutlu günlerinde onları duygularımızı en güzel seçilmiş kelimelerle kutlamak isteriz. Evlilik yıldönümü gibi özel bir günde mutluluklarına ufak bir mesajla ortak olabilirsiniz.

    • 09 Şubat 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:
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    Evlilik Yıldönümleri İçin En Güzel Kutlama Mesajları ve Özlü SözlerEşinize göndereceğiniz Evlilik Yıldönümü Mesajları çok daha özel olmalıdır. Ona olan hisleriniz, yaşadığınız duygularla birlikte en anlamlı Evlilik Yıldönümü Mesajını göndermek isteriniz. Eşe gönderilebilecek romantik ve anlamlı Evlilik Yıldönümü Mesajlarını da sizler için araştırdık.Evlilik yıldönümü kutlamasına uygun bir çok mesaj bulunmaktadır. Bunlardan en romantik ve duygusal olanları eşinize göndererek ona harika bir kutlama yapabilirsiniz. Ayrıca dostlarınızın bu özel gününü de Evlilik Yıldönümleri İçin En Güzel Kutlama Mesajları ve Özlü Sözlerle kutlayabilir, mutluluklarına ortak olabilirsiniz.

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    Nice mutlu yıllarda, birlikte yaşlanmak dileği ile.

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    Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım. Her günümüzü her an bitmeyecekmişcesine seninIe yaşamak istiyorum.

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    EvIiIik yıIdönümümüz kutIu oIsun birtanem… Yuvamın prensesi, varlığın yaşamıma tarifsiz anlamlar yükledi.

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    Ellerimiz birbirine daha da sıkı sarılarak hiç ayrılmasın.

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    Mutluluğumuzun bir ömür boyu sürmesi dileğimle güzel karıcığım.

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    Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım.

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    Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim.

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    Birlikte olduğumuzda günler o kadar çabuk geçiyor ki, ilk tanıştığımızdan bu yana yılların ne kadar çabuk geçtiğini ve tanıştığımız güne tekrar geldiğimizi fark etmiyoruz bile. Bana bu kadar mutluluk ve koşulsuz sevgi verdiğin için sana minnettarım. Seni seviyorum ve sonsuza dek seni seveceğim!

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    Her gün yüzümde kocaman bir gülümseme ile uyanıyorum. Çünkü bir yıldan beri gözlerimi her açtığımda seni görüyorum. Bana sonsuza kadar ‘evet’ dediğin ve hayatımın bir parçası olduğun için sonsuz teşekkürler aşkım. İlk yılımız kutlu olsun!

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    Bu dünyanın gördüğü en güzel aşk hikayesine başladığımızdan beri bir yıl geçti. O günden beri, aşkımızın mutluluğunu çıkarmadığımız tek bir gün bile olmadı. Bana bu duyguları hala ilk günkü sıcaklığıyla yaşatıyorsun. İlk yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni her yıl daha çok severek hayatıma devam edeceğimi bilmeni istiyorum.

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    Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, nice aşk dolu yıllarımız olsun.

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    Seni Seviyorum. Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur.

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    Ruhum evlilik yıldönümümüz kutlu olsun Evlilik sadece seninle anlam kazanıyor Bir tanem.

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    Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Her günümüz birbirimizi daha çok severek ve birbirimize daha çok bağlanarak geçsin.

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    Yaşamıma kattığın her yeni güzellik için sonsuz teşekkürler. İyi ki evlenmişiz karıcığım. Bugün, yarın ve sonsuza dek, kendim kadar seni de seviyorum.

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    Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Beni ben yapan senin varlığın canım. Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler. Seni seviyorum.

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    Her zaman gerçek aşkı bulmak için dua ettim ve seni ilk gördüğüm an, bu dileğimin gerçekleştiğini anladım. Yıllar, sana karşı olan duygularımı hiç değiştirmedi. Mutluluğum senin yanında katlanarak arttı ve her senede artmaya devam edecek. yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım!

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    Yanımda olduğun her an çok mutlu oluyorum. Bu mutluluğu seninle paylaşmak, mutlulukların en güzeli. Seni çok seviyorum aşkım. Nice mutlu yıl dönümlerini de umarım birlikte geçiririz.

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    Sana her baktığımda, bir elmanın yarısı gibi eksik yönlerimi tamamlayabildiğini görüyorum. Bu yüzden hayatımın aşkı olduğunu bilmeni istiyorum. Sadece ilk yıl dönümümüzde değil, seni her zaman ve sonsuza dek seni seveceğim!

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    Sevmeyi seninle öğrendim. Seninle geçirdiğim her yıl mutluluğum katlanarak arttı. Sonsuza kadar seninle olmayı istiyorum.

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    Seni, aşkı hiç bir zaman bulamayacağımı düşündüğüm bir anda buldum. Ama şimdi seninle büyük bir ilişkinin birinci yılını kutlamak rüya gibi. Birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Sen dünyadaki en iyi adam/kadınsın. Sana bayılıyorum aşkım!

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    Beni kendine nasıl aşık edeceğini bilen tek kişi sen oldun. Detayların, zarafetin ve varoluş şeklin beni büyüledi. Benim için orada olduğun ve hayatımı daha mutlu yaptığın için teşekkür ederim. Sonsuza kadar seninle olmayı istiyorum. Nice mutlu yıl dönümlerine!

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    Her yıl bana hak ettiğimden daha fazla sevgi veren kadın/adam, bana verdiğin gülümseme hala kalbimi eritiyor. Evliliğimizin onuncu yılında bile bu duygularım hiç değişmedi. Seni seviyorum!

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    Evliliğimizin birinci yıl dönümde yani bugün ve tüm günler, seni çok seveceğim. Hayat zorlaştığında bile hayata neşe katıyorsun. Her şeyin en iyisini hak eden adam/kadın, seni asla bilemeyeceğin kadar çok seviyorum.

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    Sana her baktığımda, neden karım/kocam olmanı istediğimi hatırlıyorum. Sen, başıma gelen en güzel şeysin. Seni seviyorum tatlım. Ben mutlu etmek için yaptığın her şeye teşekkür ederim. Sonsuza kadar, sevgi dolu karım olarak kal.

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    Beni ben yapan senin varlığın canım! Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler Seni seviyorum.

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    Bir elmanın iki yarısı gibi yaşam boyu birbirimizi hep tamamlamamız dileğiyle.

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    Mutluluklar aşkım. Evlilik sonsuzluk yolunda ilk adımı atmaktır.

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    Mutluluğunuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sursun! Yaşamımız boyunca güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardımızda kalsın. Seni çok seviyorum bir tanem.

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    Birleşen ellerimiz ve kalplerimiz birbirinden hiç ayrılmayacak.

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    Birlikte nice yıllar geçirmek dileği ile canım. Sana eşinle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir yasam diliyorum.

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    Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim. Yeryüzündeki en büyük mutluluk huzurlu bir evliliktir.

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    Seninle huzurluyum aşkım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

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    Bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Yaşam boyu bunu korumanız ve birbirinizi hep tamamlamanız dileğiyle… Mutluluklar!

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    Yıllar geçse de aşkımız ilk günkü gibi. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için binlerce teşekkürler hayatım.

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    O büyük gün daha dün gibi; fotoğraflar sarardı ama düğün pastamızın tadı hala damağımda. Nice nice yıllara hep elele…

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    Tüm yaşantınız boyunca en güzel günleri, en neşeli anları ve sevginin doruklarını beraber yaşamanızı dilerim.

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    Mutluluklar Hayat denen bu yolu seninle paylaşıyor olmam ne büyük bir talih benim için, iyi günde ve kötü günde daha nice yıllara birlikte.

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    Birleşen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Bir hayatı tüm güzellikleriyle paylaşmanız dileğimle. Mutluluklar!

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    O büyük gün daha dün gibi, başıma gelen en güzel mutluluktu seninle hayatimi birleştirmek oldu. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

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    Allah’a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar. Seni çok seviyorum evliliğimizde nice yıllara.

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    Bir yaşam boyu birbirinizi sevmeniz ve hep neşe içinde, huzurlu Evlilik Yıldönümü Mesajları bir hayat sürmeniz dileğimle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın.

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    Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi? Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

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    Sevdan üflendi bir kere vakit aşk-ı kıyamet. Sen kopuyorsun yüreğimde; gönlüm gönlüne emanet. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

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    Sevgi, rüzgârla savrulan tohumların düştüğü yerde açan bir çiçektir.

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    Seni çok seviyorum ve evliliğimizin. Yılında yıldönümümüzü kutlarım.

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    Bu kutlu anlarında yaşamamın solumayı bile unutuyorum; sanki ölümsüzlüğü tutuyorum! Hayatımın anlamı sonsuza kadar birlikte olmak dileğiyle.

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    Yıllar geçmiş olsa da evlilik yıldönümümüzden sana olan sevgim ilk günkü kadar taze aşkım seni çok seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

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    Gözlerinin “Kahve’sinden” koy ömrüme, kırk yılın hatırına “Sen’de” kalayım! İyi ki ömrümün sahibi olmuşsun. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

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