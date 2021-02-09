• 09 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
Fatih Sultan Mehmet Sözleri: En Etkileyici Ve En Güzel Fatih Sultan Mehmet Sözleri
Fatih Sultan Mehmet denilince akla ilk gelen İstanbul'un fatihi yüce komutan ve Osmanlı Devletinin en şanlı padişahlarından birisi olduğudur. Ancak Fatih Sultan Mehmet tüm bu özelliklerinin yanında aynı zamanda bir sanatçı olma özelliğini de taşımaktadır. Çok yönlü bu padişaha ait birbirinden anlamlı sözleri sizler için detayları derledik.
• 09 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
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İsmi ister 2. Mehmet olsun ister Grand Turco; Fatih Sultan Mehmet hem elde ettiği başarıları ile hem de devletini üstün yönetme becerisi ile geçmiş ve gelecekteki Türklerin gönüllerine taht kurmuş bir yönetici olmaktadır. Daha 12 yaşındayken tahtına oturan Fatih Sultan Mehmet, bir yandan en büyük hayali İstanbul'un fethi için plan ve hazırlıklarını sürdürürken, diğer bir yandan da sanatın her dalı ile yakından ilgilenir ve dönemin sanat dünyasının yakınında olmasından hoşlanırdı. Tüm bu özelliklerinin yanında da kendisi de usta bir şairdi ve dönemin en güzel divan edebiyatı ürünlerinden bir kaçını kendisi yazmıştı. Bu yazdığı mısralar ise günümüzde hala önem ve güzelliğini koruyor.
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