Fatih Sultan Mehmet Sözleri: En Etkileyici Ve En Güzel Fatih Sultan Mehmet Sözleri

İsmi ister 2. Mehmet olsun ister Grand Turco; Fatih Sultan Mehmet hem elde ettiği başarıları ile hem de devletini üstün yönetme becerisi ile geçmiş ve gelecekteki Türklerin gönüllerine taht kurmuş bir yönetici olmaktadır. Daha 12 yaşındayken tahtına oturan Fatih Sultan Mehmet, bir yandan en büyük hayali İstanbul'un fethi için plan ve hazırlıklarını sürdürürken, diğer bir yandan da sanatın her dalı ile yakından ilgilenir ve dönemin sanat dünyasının yakınında olmasından hoşlanırdı. Tüm bu özelliklerinin yanında da kendisi de usta bir şairdi ve dönemin en güzel divan edebiyatı ürünlerinden bir kaçını kendisi yazmıştı. Bu yazdığı mısralar ise günümüzde hala önem ve güzelliğini koruyor.