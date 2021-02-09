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    • 09 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:

    Fatih Sultan Mehmet Sözleri: En Etkileyici Ve En Güzel Fatih Sultan Mehmet Sözleri

    Fatih Sultan Mehmet denilince akla ilk gelen İstanbul'un fatihi yüce komutan ve Osmanlı Devletinin en şanlı padişahlarından birisi olduğudur. Ancak Fatih Sultan Mehmet tüm bu özelliklerinin yanında aynı zamanda bir sanatçı olma özelliğini de taşımaktadır. Çok yönlü bu padişaha ait birbirinden anlamlı sözleri sizler için detayları derledik.

    • 09 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
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    İsmi ister 2. Mehmet olsun ister Grand Turco; Fatih Sultan Mehmet hem elde ettiği başarıları ile hem de devletini üstün yönetme becerisi ile geçmiş ve gelecekteki Türklerin gönüllerine taht kurmuş bir yönetici olmaktadır. Daha 12 yaşındayken tahtına oturan Fatih Sultan Mehmet, bir yandan en büyük hayali İstanbul'un fethi için plan ve hazırlıklarını sürdürürken, diğer bir yandan da sanatın her dalı ile yakından ilgilenir ve dönemin sanat dünyasının yakınında olmasından hoşlanırdı. Tüm bu özelliklerinin yanında da kendisi de usta bir şairdi ve dönemin en güzel divan edebiyatı ürünlerinden bir kaçını kendisi yazmıştı. Bu yazdığı mısralar ise günümüzde hala önem ve güzelliğini koruyor.

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    Hey gâziler! Yürümek gerek. Niçin duralım?

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    Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

    4

    Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!

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    Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz.

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    Kanımla yükselecekse, Hz. Muhammed’in dini, alın kılıçla doğrayın beni.

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    Sizlere tutsakları ve hazineleri bıraktım, ama anıtlar yalnız bana aittir.

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    Galata’yı gören, gönlünü cennetin en gizemli bahçesi Kevser’e bile bağlamaz.

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    İstanbul’da edindiğim yerleri, ecnebilere satanlar Allah’ın gazabına uğrasınlar.

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    Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

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    Onlar boğazı zincirleyecek kadar zekiyse, biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz.

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    Kayserlerin sarayına örümcekler ağlarını örmüşler, Efrasiyab’ın kulelerinde bir baykuş ötüyor.

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    Mozaiklerin üzerini alçıyla örtün ki, müminler rahatsız olmasın! Fakat bu şaheseri parçalamayın

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    Agamemnon Truva’yı zaptettiğinde onu meşhur edecek bir Homeros vardı. Benim ise bir Homeros’um yok

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    Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.

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    Ana, biz İslamiyetin kılıcını elimizde tutarız. Ancak bunca zahmet karşılığında gazi unvanını elde edemeden ölürsem Allah ve Peygamber’in katında yüzlerine nasıl bakarım?

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    Ceneviz tüccarları serbestçe gezip ticaret yapabilirler. Yeniçeri ordusuna katılmak üzere, çocuklarını almayacağız. Dinimizi kabul etmeyenlere karşı asla cebir kullanmayacağız.

    18

    Kent benimdir, lakin tutsakları ve ganimetleri size bağışlıyorum. Ülkemin sancakları pek çoktur. Konstantiniyye surlarına çıkacak yiğite en zengin, en güzel eyaletlerin beyliğini vereceğim ve hayal edemeyeceği kadar çok ihsana boğacağım.

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    Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı makedonyalılar taşelyalılar ve moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık.

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    Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.

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    Tarih yazmak korkaklara göre bir iş değildir.

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    Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır

    23

    Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

    24

    İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.

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    Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

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    Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim!

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    Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz.

    28

    Sizlere tutsakları ve hazineleri bıraktım, ama anıtlar yalnız bana aittir.

    29

    Fakirlerin ve yetimlerin kursağından kesilen nimeti ne askerimize, ne ameleme yediririm. Biz has müminleriz, kursağımıza netameli nevale girmez.

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