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• 29 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:

Güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından dövüldüğü anlar kamerada

Şanlıurfa'da özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan İbrahim Sezer, ameliyat sonrası servise alınan hastayı ziyarete gelen yakınlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulununca dövüldü. Sezer’in yaklaşık 20 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan İbrahim Sezer, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

• 29 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:
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