Harikulâde şehir Rio de Janeiro

Napoleon'un Portekiz'i işgal etmesi üzerine başta kral ve ailesi olmak üzere pek çok Portekizli asilzade Rio de Janeiro'ya kaçar ve burası Portekiz'in yeni başkenti olur. Böylece tarihte ilk kez Avrupalı bir ülkenin başkenti kıta dışında bir yere taşınmış olur. Ancak bölgede asilzadelerin yaşayacağı sayıda konutun bulunmaması nedeniyle pek çok insan evlerinden zorla çıkartılır. Napoleon'un Waterloo Savaşı'ndan yenilmesinin ardından kraliyet ailesi ve asilzadeler ülkelerine geri döner.