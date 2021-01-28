• 28 Ocak 2021 - 15:54 • Son Güncelleme:
Son dakika... Hasan Kiraz olayında gözaltı! Polisleri gördü, sinir krizi geçirdi
Müge Anlı programında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve 4 yıldır kayıp olarak aranan Hasan Kiraz olayında son dakika gözaltı gelişmesi yaşandı. Sigorta parasını izinsiz alan abinin yanı sıra Kiraz'ın babası ve yengesi canlı yayında polisler tarafından götürüldü. Polisleri stüdyo girişinde gören yenge Merve Kiraz, canlı yayında sinir krizi geçirerek kendini yerden yere attı. Yaşanan bu son dakika gelişmesiyle kayıp olan Hasan Kiraz dosyasında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.
• 28 Ocak 2021 - 15:54 • Son Güncelleme:
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Hasan Kiraz olayında yeni gelişme! Polisleri görünce kendini yerden yere attıÜç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Müge Anlı’nın ilk şüphelendiği durum, geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren Hazan Kiraz hem mental hem de fiziksel sorunlar yaşıyordu.
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Niyazi Demiröz'ün de yer aldığı 13 kişilik suç şebekesi gözaltına alındı. Telefon görüşmelerinde Demiröz'ün Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsettiği öğrenildi. Kardeşinin kaybını bildirmeden 20 bin lirayı çeken abi Hüseyin Kiraz da Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Ailenin diğer üyeleri baba ve yenge Merve Kiraz için de gözaltı kararı çıktı.
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