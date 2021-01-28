Son dakika... Hasan Kiraz olayında gözaltı! Polisleri gördü, sinir krizi geçirdi

Niyazi Demiröz'ün de yer aldığı 13 kişilik suç şebekesi gözaltına alındı. Telefon görüşmelerinde Demiröz'ün Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsettiği öğrenildi. Kardeşinin kaybını bildirmeden 20 bin lirayı çeken abi Hüseyin Kiraz da Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Ailenin diğer üyeleri baba ve yenge Merve Kiraz için de gözaltı kararı çıktı.