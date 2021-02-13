DHA
• 13 Şubat 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:
Hemşire eşini öldürüp intihar eden özel güvenlik görevlisi, toprağa verildi
Trabzon'da Çaykara ilçesinde aynı hastanede görevli hemşire eşi Zeynep İkinci’yi (32) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci (35), toprağa verildi. Kapsamlı otopsi sonuçlarını beklediklerini söyleyen Kamil İkinci'nin dayısı Nurettin Kaygusuz, "Gece bir tartışma olmuş ama silah sesi duymadıklarını söylediler. Birbirlerini sevdiklerini biliyorduk” dedi.
DHA
• 13 Şubat 2021 - 14:06 • Son Güncelleme: