Son dakika hava durumu: İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.