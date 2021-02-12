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DHA
• 12 Şubat 2021 - 11:45 • Son Güncelleme:

İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı! İşte bölgede yeni görüntüler

Bağcılar'da bir dükkanda çıkan yangın diğer dükkanlara da sıçradı. İSTOÇ'taki yangına ilişkin yeni görüntüleri DHA geçti. İşte haberin detayları...

DHA
• 12 Şubat 2021 - 11:45 • Son Güncelleme:
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Yangın, İSTOÇ Ticaret Merkezi Birinci Yol Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde saat 05.30 başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir işyerinde yangın çıktı.

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Kısa sürede alevler tüm işyerini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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İşyerlerinin bitişik olması nedeniyle alevler yan dükkanlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri takviye çağırarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.

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İtfaiye ekipleri yanan dükkanlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 4 işyeri kullanılmaz hale gelirken bitişik işyerlerinde de hasar oluştu.

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