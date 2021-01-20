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• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:

Kafeler (cafe), lokantalar, restoranlar ve kahveler ne zaman açılacak? Son durum nedir?

Kafe (cafe), lokanta, restoran ve kahveler uzun zamandır müşteri ağırlamıyor. Birçok iş yeri sahibi bu durumdan muzdarip... Koronavirüs tablosunun günden güne iyiye gitmesi ve aşıların uygulanmasıyla birlikte umut dolu bekleyiş başladı. Binlerce kişi Kafe (cafe), lokanta, restoran ve kahveler ne zaman açılacak? diye soruyor.

• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs vaka sayıları düşüşe geçerken kısıtlamalarda da esnekliğe gidilmesi bekleniyor. Yeni normal hazırlığı yapılırken birçok işletme artık müşterilerine ağırlamak istiyor. Peki konuya ilişkin son açıklamalar neler?

2NELER DEĞİŞECEK

NELER DEĞİŞECEK?

Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

3

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

4

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

5

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

6

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

7

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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