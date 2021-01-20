• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
Kafeler (cafe), lokantalar, restoranlar ve kahveler ne zaman açılacak? Son durum nedir?
Kafe (cafe), lokanta, restoran ve kahveler uzun zamandır müşteri ağırlamıyor. Birçok iş yeri sahibi bu durumdan muzdarip... Koronavirüs tablosunun günden güne iyiye gitmesi ve aşıların uygulanmasıyla birlikte umut dolu bekleyiş başladı. Binlerce kişi Kafe (cafe), lokanta, restoran ve kahveler ne zaman açılacak? diye soruyor.
• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs vaka sayıları düşüşe geçerken kısıtlamalarda da esnekliğe gidilmesi bekleniyor. Yeni normal hazırlığı yapılırken birçok işletme artık müşterilerine ağırlamak istiyor. Peki konuya ilişkin son açıklamalar neler?
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