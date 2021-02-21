Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler

Kimine göre yeşil, kimine göre mavi, kimine göre de turkuaz renge sahip olan suyun çevresindeki kar, doğasıyla adeta cennetten bir köşe olan Yeşilgöz'ü gelin gibi süslüyor. Karla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.