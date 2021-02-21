DHA
• 21 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ta, suyunun kaynağı ve rengi hakkında gizemini koruyan, doğasıyla adeta cennetten bir köşe olan Yeşilgöz, kışın da ayrı bir güzellik oluşturuyor. Suyun etrafını beyaz bir gelinlik gibi çeviren kar, Yeşilgöz'de kartpostallık görüntüler çıkardı.
DHA
• 21 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerinde, şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile insanları kendisine hayran bırakıyor.
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