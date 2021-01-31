• 31 Ocak 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de dün gece yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü. Fakat bir soru vardı ki cevabını gören herkes şaşkına döndü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran "Ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler?" sorusunun cevabı...
• 31 Ocak 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
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