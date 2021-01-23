DHA
• 23 Ocak 2021 - 13:46 • Son Güncelleme:
Kısıtlamanın şanslıları turistler! Her yer doldu taştı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, denizin ve sıcak havanın keyfini sürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlığa bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki az sayıda turist güneşlenip, yürüyüş yaparak vakit geçirdi.
DHA
• 23 Ocak 2021 - 13:46 • Son Güncelleme:
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Turizm kenti Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. Kentin simgelerinden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havanın keyfini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazı turistler sahilde güneşlenirken bazıları ise denize girdi. Bir grup turist ise sahil bandında yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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