Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kısıtlamanın şanslıları turistler! Her yer doldu taştı
DHA
• 23 Ocak 2021 - 13:46 • Son Güncelleme:

Kısıtlamanın şanslıları turistler! Her yer doldu taştı

Ocak ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, denizin ve sıcak havanın keyfini sürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlığa bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki az sayıda turist güneşlenip, yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

DHA
• 23 Ocak 2021 - 13:46 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Turizm kenti Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. Kentin simgelerinden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü.

2

Parçalı bulutlu havanın olduğu kentte sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutulan turistlerden bazıları sahile geldi. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte turistler güneşlenerek vakit geçirdi.

3

Bazıları da sahilde yürüyüş ve spor yaptı. Sahilde zaman zaman polis gerçekleştirdiği denetimlerle dışarı çıkma yasağı ihlali yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

4

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havanın keyfini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazı turistler sahilde güneşlenirken bazıları ise denize girdi. Bir grup turist ise sahil bandında yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

5

Kent genelinde polis ekipleri de kısıtlama kurallarına uymayanlarla ilgili uygulama yaptı. Atlı polis ekipleri sahil bandında devriye yaparken kavşaklarda bekleyen polisler de kısıtlama kurallarını ihlal edenlere yönelik denetim yaptı.

6TÜRKİYEDE OLMAK GÜZEL

'TÜRKİYE'DE OLMAK GÜZEL'

ABD California'dan Türkiye'ye tatile gelen Priti Ziinski (58), Antalya'yı ve Alanya'yı gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi.

7

Ziinski, "Türkiye çok güzel bir ülke. Ben çok geziyorum. Önce Antalya'da kaldım şimdi Alanya'dayım. Herkes gibi ben de Covid-19'u sevmiyorum.

8

Kısıtlamalardan dolayı turistler yalnız kalıyor. Kafeler, restoranlar her yer kapalı. Burada olmak güzel. 6 hafta önce Japonya'daydım. Orada alınan önlemler de çok sıkı. Türkiye'de olduğum için mutluyum" dedi.

9

Türkiye'de alınan koronavirüs tedbirleri hakkında da konuşan Ziinski, sıkı tedbirlerin alınmasının normal olduğunu söylerken, "İnsanları kontrol altında tutmak için tedbirlerin alınması normal" diye konuştu.

10KENDİMİZİ BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ

'KENDİMİZİ BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'

Almanya Hamburg'dan tatile gelen Mahir Arslan (28), Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini anlatırken, şunları söyledi:

11

"Çok güzel olduğu ve havalar sıcak olduğu için buraya tatil yapmaya geldik. Buradaki tedbirler güzel. Kendimizi güvende hissediyoruz. Onun için buradayız."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Tarih kitaplarında gördü! Bir günde zor bitiriyor

Son dakika haberi: Emeklilik kapısını açtı! Geriye çekiliyor...

Son dakika: Herkes bunu konuşuyor! Ankara'dan sevindiren haber

Dünya devleri sırada! 1 kişiyle başladı, 3 fabrikası var...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet