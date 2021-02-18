Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kreşten gelen kızları eve giremeyince dehşet ortaya çıktı
DHA
• 18 Şubat 2021 - 02:36 • Son Güncelleme:

Kreşten gelen kızları eve giremeyince dehşet ortaya çıktı

Antalya'da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58), eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurtu (38) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cansız bedenlerini, kreşten gelen kızları ile anneanne buldu. Dr. Bozkurt'un, aralarındaki yaş farkından dolayı diyetisyen eşi ile kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı ortaya çıktı.

DHA
• 18 Şubat 2021 - 02:36 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Olay saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokakta bulunan apartmanın 3üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'un, aralarındaki yaş farkından dolayı kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları belirtildi.

2

Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yeniden tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi.

3

Olay, çiftin akşam saatlerinde kızlarının kreşten eve girememesiyle ortaya çıktı. Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içerisinde yerde yattıklarını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

4

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

5

Olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt'un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Küçük kız ise yakınları tarafından götürüldü.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika haberi! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne kadar, uzadı mı, ne zaman bitiyor?

Çiftçiye destek müjdesi! Çiftçilere gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Çiftçiye gübre desteği 2021 ne zaman ödenecek?

Ne altın ne dolar! Bunu yapan servetine servet kattı...

CANLI TAKİP EKRANI || Altın fiyatları 17 Şubat'ta ne kadar oldu, kaç TL? Son dakika bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet