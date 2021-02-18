DHA
• 18 Şubat 2021 - 02:36 • Son Güncelleme:
Kreşten gelen kızları eve giremeyince dehşet ortaya çıktı
Antalya'da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58), eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurtu (38) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cansız bedenlerini, kreşten gelen kızları ile anneanne buldu. Dr. Bozkurt'un, aralarındaki yaş farkından dolayı diyetisyen eşi ile kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı ortaya çıktı.
DHA
• 18 Şubat 2021 - 02:36 • Son Güncelleme:
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Olay saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokakta bulunan apartmanın 3üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'un, aralarındaki yaş farkından dolayı kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları belirtildi.
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Olay, çiftin akşam saatlerinde kızlarının kreşten eve girememesiyle ortaya çıktı. Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içerisinde yerde yattıklarını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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