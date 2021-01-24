• 24 Ocak 2021 - 18:00 • Son Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü kar geliyor
Yeni haftada hava nasıl olacak kar yağışı etkili olacak mı sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz cuma günü kar İstanbul'da yüzünü göstermişti peki yeni haftada kar yağışı etkili olacak mı? CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli Twitter'dan yaptığı açıklamada çarşamba gününe dikkat çekti.
• 24 Ocak 2021 - 18:00 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kuzey Ege'de pazartesi günü Güney Ege ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
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Fırtınanın akşam saatlerinde Ege'de, gece Marmara'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı.
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SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
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İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
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