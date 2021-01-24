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• 24 Ocak 2021 - 18:00 • Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü kar geliyor

Yeni haftada hava nasıl olacak kar yağışı etkili olacak mı sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz cuma günü kar İstanbul'da yüzünü göstermişti peki yeni haftada kar yağışı etkili olacak mı? CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli Twitter'dan yaptığı açıklamada çarşamba gününe dikkat çekti.

• 24 Ocak 2021 - 18:00 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kuzey Ege'de pazartesi günü Güney Ege ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

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Fırtınanın akşam saatlerinde Ege'de, gece Marmara'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı.

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Öte yandan İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yağan kar sonra gözler çarşamba gününe çevrildi. Yayımlanan son haritada çarşamba gününden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

4SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

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İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

6KAR GELİYOR

KAR GELİYOR!

Sürmeli Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ocak’ın son 10 gününde çok güçlü bir sistem olmaz diyorduk ama çarşamba günkü soğuk biraz kuvvetleniyor. Marmara’nın batı v güneyi, Batı K.deniz, İç Anadolu için kar var. İstanbul kıyıdan köşeden akşam ve gece kar yakalayabilecek gibi.

7İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

PAZARTESİ

8

SALI

9

ÇARŞAMBA

10

PERŞEMBE

11

CUMA

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