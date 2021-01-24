Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü kar geliyor

KAR GELİYOR! Sürmeli Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ocak’ın son 10 gününde çok güçlü bir sistem olmaz diyorduk ama çarşamba günkü soğuk biraz kuvvetleniyor. Marmara’nın batı v güneyi, Batı K.deniz, İç Anadolu için kar var. İstanbul kıyıdan köşeden akşam ve gece kar yakalayabilecek gibi.