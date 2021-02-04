• 04 Şubat 2021 - 13:22 • Son Güncelleme:
Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak 2021? Özel okullar, ilkokul ve liseler ne zaman açılıyor, hangi tarihte?
Okulların açılacağı tarih ile ilgili gelişmeler öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birinci dönem uzaktan eğitime geçilmişti. İkinci dönem yüz yüze eğitim olup olmayacağı ise merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili detayları açıkladı. Peki 2021 okullar ne zaman açılacak? İşte ilkokul, ortaokul ve liselerin açılacağı tarih...
• 04 Şubat 2021 - 13:22 • Son Güncelleme:
1