Oylat MaÄŸarasÄ±'nda sÄ±caklÄ±k kÄ±ÅŸÄ±n bile 18 derece

2004 yÄ±lÄ±nda bulunan, 2006 yÄ±lÄ±nda turizme aÃ§Ä±lan maÄŸarada, sarkÄ±t, dikit, krater ve objelerin sadece bir santiminin 16 yÄ±lda oluÅŸtuÄŸu biliniyor.