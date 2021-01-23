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â€¢ 23 Ocak 2021 - 14:49 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Oylat MaÄŸarasÄ±'nda sÄ±caklÄ±k kÄ±ÅŸÄ±n bile 18 derece

Bursa'da 3 milyon yÄ±llÄ±k tarihi bulunan Oylat MaÄŸarasÄ±na girenler, dÄ±ÅŸarÄ±daki soÄŸuk havaya raÄŸmen 18 dereceÂ sÄ±caklÄ±k ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.Â  MaÄŸaradaki sÄ±caklÄ±k yaz ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda 18 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼yor.

â€¢ 23 Ocak 2021 - 14:49 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olduÄŸu Ä°negÃ¶l ilÃ§esindeki Oylat deresinin batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan Oylat MaÄŸarasÄ±, sÄ±cak havasÄ±yla ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§eviriyor.

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Fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan bÃ¶lgede, meydana gelen depremler sonrasÄ± sularÄ±n aÅŸÄ±ndÄ±rmasÄ±yla oluÅŸan maÄŸaranÄ±n iÃ§i, yaz ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda ortalama 18 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼yor.Â

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700 metre uzunluÄŸunda ve 93 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki maÄŸara, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ikinci maÄŸarasÄ± olma Ã¶zelliÄŸine sahip.

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2004 yÄ±lÄ±nda bulunan, 2006 yÄ±lÄ±nda turizme aÃ§Ä±lan maÄŸarada, sarkÄ±t, dikit, krater ve objelerin sadece bir santiminin 16 yÄ±lda oluÅŸtuÄŸu biliniyor.

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MaÄŸaradaki nem oranÄ± ise yÃ¼zde 90.

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