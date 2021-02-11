POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27 Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN YAPILACAK? 27. dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.