• 11 Şubat 2021 - 21:18 • Son Güncelleme:
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27 Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama
POMEM ön sağlık kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Kontrollere 5 gün kala binlerce kişi "POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı?" sorularına cevap arıyor. Polis Akademisi 27. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı...
• 11 Şubat 2021 - 21:18 • Son Güncelleme:
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POMEM için başvurular alındı ve sonunda sonuçlar adayların erişimine sunuldu. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada "27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır." denilmişti. 5 gün kala sıklıkla "POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı?" sorusu yöneltiliyor. İşte, 27. Dönem POMEM sonuçları...
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27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü merkezleri ve tarihleri açıklandı. Merkez ve tarihlerin bugün ya da yarın açıklanması bekleniyordu ve Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Buna göre 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri ve belgeleri Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından açıklandı.Polis Akademisinden yapıla açıklamada; ''27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolüne Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır.'' ifadeleri yer aldı.
27 DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...
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