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    • 09 Şubat 2021 - 17:52 • Son Güncelleme:

    Romantik Sözler: Sevgiliye Söylenecek Romantik, Duygusal Ve En Etkileyici Aşk Sözleri

    Romantik sözlere özellikle sosyal medyada sık sık karşımıza çıkmaktadır. Duyguları daha hisli hale getiren kelimelerle hazırlanan romantik kelimeler etkileyici olmaktadır. Sizlerde sevgiliye söylenecek romantik, duygusal ve en etkileyici aşk sözlerini derledik.Romantik sözler duyguların karşı tarafa aktarılmasında yardımcı olmaktadır. Romantik olmak demek hislerinizin yoğunluğu duyduğunuz aşkın derinliğini karşı tarafa hissettirebilmektir.

    • 09 Şubat 2021 - 17:52 • Son Güncelleme:
    1Sevgiliye Söylenecek En Romantik, Duygusal Sözler
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    Sevgiliye Söylenecek En Romantik, Duygusal Sözler

    Romantik bir sevgili olmak aslında sanıldığı kadar zor değildir. Sevgilinize duygusal bir mesaj göndermek bile ilişkinize bir romantizm katabilir. Ayrıca romantik sözleri kaydederek onlara özel olarak mesaj atabilirsiniz. Bu sevgilinizi etkileyecek güzel bir hoşluk olacaktır. Derlemiş olduğumuz Sevgiliye Söylenecek Romantik, Duygusal Sözler arasından seçerek sevgilinize romantik bir mesaj gönderebilirsiniz.

    2Sevgiliye Söylenecek En Etkileyici Aşk Sözleri

    Sevgiliye Söylenecek En Etkileyici Aşk Sözleri

    Sevgilinizi etkileyecek romantik ve etkili aşk sözleri onu mutlu edecek, ilişkinizi daha sıcak bir hale getirecektir. İlişkinizin mutlu şekilde ilerlemesi için romantizm gereklidir. Kolayca telefonunuza kaydederek ona gönderebileceğiniz en etkili aşk sözleri arasından birini seçebilirsiniz. Ayrıca bu sözleri sosyal platformlarda da paylaşarak ona olan aşkınızı kolayca dile getirebilirsiniz.

    3

    Kelimelerin güzellik karşısında anlamsız kaldığını sende gördüm.

    4

    Ben kalbimin senden önce bu kadar çarpabildiğini bilmiyordum.

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    Korktuğum karanlığa açtığım perdelerimsin. Uzanıp ellerimi tutacağına emin olduğum sığınağım. Kelimelerim ve her acımda kaçtığım kucağım. Sen benim yaşamam için elimde olan sebeplerimsin.

    6

    Sen benim gözümün daldığı, yüreğimin aşkla yandığısın. Nerede olursa ol sen bende candan fazlasın.

    7

    Gözlerindeki hayat ışığı dünyamı aydınlatıyor, yaşadığım hayat seni kıskanıyor bebeğim.

    8

    İlkokula başlayan çocuğun heyecanı oluşuyor içimde senli anlarda.

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    Bir kere görmesi yeter; en derin okyanus bile kıskanır gözlerini.

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    Dertlerini bana ver sevinçler senin olsun, sen sevilmeye değersin.

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    Bu dünyada bir sürü insan var, kimi mutlu kimi mutsuz, kimi gülüyor kimi ağlıyor, ama iyiliğe ve güzelliklere layık olan tek bir insan var o da şu an mesajımı okuyor...

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    Ben seni kazandıktan sonra neyi kaybettiğime hiç bakmadım.

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    Fazlasının zarar değil de şifa olduğu tek şey senin kokun.

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    Güneşe gerek yok, gözlerindeki sıcaklık içimi ısıtıyor.

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    Kuş tüyü yastıklar beton zemin sayılır ellerinin yumuşaklığı karşısında.

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    Gözlerine bakınca cenneti görüyorum bir tanem, güzel gözlerinden sen sorumlusun.

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    Sen bir kere gülsen, dünyanın bütün çiçekleri kendinden sanır seni. Bir gözyaşı döksen yağmur utanır güzelliğinden. Öfken bile kıskandırır çakan şimşekleri. Her halinle öyle güzelsin ki…

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    Gece yatağa yattığımda aklımda kalan tek gerçek şey sen oluyorsun.

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    Sensiz geçen günlerimin kazası yok sevgilim.

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    Seni düşünürken içim geçmiş, severken de ömrüm.

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    Yemin ederim intiharsın sen seve seve edilen.

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    Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.

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    Sen en güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin.

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    Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

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    Ölümü boş ver, kefenim sen kokacak mı onu söyle?

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    En modern alışkanlıktır ölmek ben seni doğasıya seviyorum.

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    Derdimin dermanı sensin. Bana bir duanın amini gerek.

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    Sen bu karanlık ömrümün içine bir sevinç ışığı gibi, kurumaya yüz tutan can veren bir nisan yağmuru gibi birdenbire geldin…

    29

    Seni severken haddimi aşmak istiyorum. Öylesine sonsuz, öylesine soluksuz, nefesimi keser gibi…

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    Geceye ay düşer, aklıma gözlerin. Bu nasıl özlemek…Ucu bucağı yok, dibi yok, sonu yok!

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    Bütün sesler, bütün yüzler ve bütün gülüşler sana benzemeye başladı. Ya da ben seni özledikçe deliriyorum.

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    Keşke yanımda olsan da o yanaklarını sıksam.

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    Gitmek başkalarına karışmaktır. Ne olur gitme!

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    Yağmur gibi sev beni… Kaçmak mümkün olmasın.

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    Bazen o kadar çok özlersin ki; bütün şehir sevdiğin kokar.

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    O kadar çok bu kadar çok diyemem sevgin için aşığım sana gözlerimin ışığısın.

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    Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.

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    Benden seni seviyorum dememi bekleme sevgili. Bizde zikir sessiz çekilir.

    39

    Hayatımın anlamı, yaşama sebebim. Sen benim özlemimsin.

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    Vazgeçilmezim, gel ve güneşin odamı aydınlatsın.

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    Işık saçıyor gözlerin, saçların çöl rüzgârı gibi kokuyor. Sen hiç gitme benden, mevsimim hep yaz olsun.

    42

    Mutluluğun en güzeli seninle olanmış. Gittin ve ben bir daha mutlu olmadım.

    43

    Yine ilkbahar geldi. Seni bekliyorum. Gel ki çiçekler açsın, gel ki gökyüzü renklensin.

    44

    Coşku doluydu sözlerin, güneş gibiydi sözlerin. Beni benden aldı, seni bana yazdı.

    45

    Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.

    46

    Sana şiir yazmak ne haddime. Varlığın şiir zaten…

    47

    Yağmur başlayınca gelse de ıslansak diyeceği biri olmalı insanın.

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    Zamansız gelme elim kolum dağınıksa sarılamam.

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    Gönül, han değil dergâhtır. Paldır küldür girip çıkılmaz, günahtır!

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    Çek bakışlarını gözlerimden, aşk bu şeytan doldurur.

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