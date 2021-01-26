• 26 Ocak 2021 - 01:10 • Son Güncelleme:
Sahra Çölü bir zamanlar ormanlarla kaplıymış
4.5 milyar yaşında olan dünya bu süre boyunca sürekli değişimlere uğramıştır. Tüm kıtaların birbirine yapışık olduğu ve süper kıta olarak da anılan Pangea'dan milyonlarca yıl sonra dünyamız bugünkü halini aldı. Peki uçsuz bucaksız okyanuslar, ormanlar, çöller bir zamanlar nasıldı? Bilim insanları uzun süredir bu sorulara cevap arıyor. Dünyanın en büyük çölü Sahra üzerine yapılan araştırmalar ezberleri bozacak nitelikte. Uçsuz bucaksız Sahra Çölü bir zamanlar ormanlarla kaplıymış.
• 26 Ocak 2021 - 01:10 • Son Güncelleme:
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