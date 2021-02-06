AA
• 06 Şubat 2021 - 14:03 • Son Güncelleme:
Sipariş yağıyor! 10 bin liraya bile var...
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletlerine ilgi, tarihi diziler sayesinde arttı.
AA
• 06 Şubat 2021 - 14:03 • Son Güncelleme:
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Üç bin yıllık geçmişinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, özellikle Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla öne çıkan Safranbolu ilçesinde Akçasu Deresi'nin iki yakasına kurulu Demirciler Çarşısı'ndaki ustalar, dededen toruna geçen ve nesillerdir süregelen zanaatkarlıklarıyla kılıç, kama, gürz, miğfer, kalkan ve mızrak gibi savaş aletleri yapıyor.
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"Hediyelik eşya olarak ilgi var"
Mesleğe 50 yıl önce çıraklıkla başlayan 65 yaşındaki demirci ustası Muhsin Ünal, AA muhabirine, tarım aletlerinden ahşap konaklarda kullanılan demir parçalara ve aksesuarlara kadar üretim yaptıklarını ama son zamanlarda en çok savaş aletlerine rağbet olduğunu anlattı.
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Dövme yapıyoruz, eski usul. 3-4 çeşit kılıç var, siparişe göre yapıyoruz. Türk dizilerinde gösterilen savaş sahnelerinden sonra kılıca ilgi arttı. Bize gelip 'Dizilerdeki kılıçlardan yapıyor musunuz?' diye soruyorlar. Biz de isteklerine göre yapıyoruz. Çocuklar için de yapıyoruz. Hediyelik eşya olarak ilgi var." diye konuştu.
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