Sipariş yağıyor! 10 bin liraya bile var...

Dövme yapıyoruz, eski usul. 3-4 çeşit kılıç var, siparişe göre yapıyoruz. Türk dizilerinde gösterilen savaş sahnelerinden sonra kılıca ilgi arttı. Bize gelip 'Dizilerdeki kılıçlardan yapıyor musunuz?' diye soruyorlar. Biz de isteklerine göre yapıyoruz. Çocuklar için de yapıyoruz. Hediyelik eşya olarak ilgi var." diye konuştu.