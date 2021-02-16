16 ÅžUBAT KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU AÃ‡IKLANDIÂ Vaka sayÄ±sÄ± ve vefat eden hasta sayÄ±sÄ± tabloda bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip. Her geÃ§en gÃ¼n ise gÃ¼nlÃ¼k veriler daha yoÄŸun araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 16 Åžubat koronavirÃ¼s tablosunda 7.906 yeni vaka yer aldÄ± ve 90 kiÅŸi de hayatÄ±nÄ± kaybetti.