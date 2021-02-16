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â€¢ 16 Åžubat 2021 - 22:39 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son Dakika: 16 Åžubat koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± vaka sayÄ±sÄ± ve ölü sayÄ±sÄ± son durum nedir?

Korona tablosu gÃ¼ncel verilerle araÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam ediyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, kovid-19 pandemisinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren vaka sayÄ±sÄ±, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼nlÃ¼k olarak aÃ§Ä±klÄ±yor. KoronavirÃ¼s tablosu kritik deÄŸerleri gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha Ã¶nemli hale geliyor. Peki, korona tablosunda son durum nedir?

â€¢ 16 Åžubat 2021 - 22:39 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± covid-19 sayfasÄ±ndan gÃ¼ncel koronavirÃ¼s tablosunu yayÄ±mlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. VatandaÅŸlar salgÄ±nda gelinen noktayÄ± takip etmek amacÄ±yla gÃ¼ncel vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aÄŸÄ±r hasta, iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ve test oranlarÄ± gibi detaylarÄ± sÃ¶z konusu tablodan gÃ¶rebiliyor. Bakan Fahrettin Koca ise haftalÄ±k il il koronavirÃ¼s vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n da aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Ä°ÅŸte, 16 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu...

216 ÅžUBAT KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU AÃ‡IKLANDI

16 ÅžUBAT KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU AÃ‡IKLANDIÂ

Vaka sayÄ±sÄ± ve vefat eden hasta sayÄ±sÄ± tabloda bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip. Her geÃ§en gÃ¼n ise gÃ¼nlÃ¼k veriler daha yoÄŸun araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 16 Åžubat koronavirÃ¼s tablosunda 7.906 yeni vaka yer aldÄ± ve 90 kiÅŸi de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

3KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU 15 ÅžUBAT

KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU 15 ÅžUBAT

PaylaÅŸÄ±lan son korona tablosunda 24 saatteÂ 116.452 test yapÄ±ldÄ±,Â 7.945 yeni vaka tespit edildi,Â 7.106 hasta iyileÅŸti,Â 660 hasta sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ± ve 91 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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