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milliyet.com.tr
• 02 Nisan 2020 - 12:25 • Son Güncelleme:

Son dakika: Dünya bu belgeseli konuşuyor! 7 dakikalık belgesel kirli çamaşırları ortaya serdi!

Gelen son dakika haberine göre, dünya ortaya çıkan bir belgesele kilitlendi. Dün ortaya çıkan FBI raporunun ardından bugün de Hubei'deki izbe ve karanlık mağaralarda çekilmiş olan 7 dakikalık belgesel, yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Çinli bir virüs araştırmacısının Hubei'deki gizemli mağaralarda vahşi yarasalar yakaladığını gösteren belgesel, corona virüsünün Wuhan'daki Çin Bilim İletişim Merkezi'nde doğmuş olabileceğini gözler önüne serdi. İşte dünyada 47 bin 300'den fazla insanı öldüren ve 938 bin civarında insana bulaşan corona virüsüne dair son dakika gelişmeleri...

milliyet.com.tr
• 02 Nisan 2020 - 12:25 • Son Güncelleme:
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Dün gün yüzüne çıkan FBI raporu sayesinde, corona virüsü ortaya çıkmadan tam bir yıl önce, ABD'de bir havaalanında SARS ve MERS virüslerinin yanı sıra ölümcül E Coli virüsünün de bulunduğu bavuluyla Çinli bir bilim adamı yakalandığı ortaya çıkmıştı.

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Dünya bugün ise ortaya çıkan bir belgesele kilitlendi... Çinli bir virüs araştırmacısının Hubei'deki gizemli mağaralarda vahşi yarasalar yakaladığını gösteren belgesel, corona virüsünün Wuhan'daki Çin Bilim İletişim Merkezi'nde doğmuş olabileceği komplo teorisini körükledi.

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Film, onlarca mağarayı ziyaret eden merkezin araştırmacısı Tian'ı takip ediyor. Ortaya çıkan bu belgesel, corona virüsünün kökeni hakkında yeni bir spekülasyon başlattı.

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Kimi kesimler, viroloğu 'yarasaların doğal ortamlarına girmekle' suçladı. Bunun yanı sıra virüsün Wuhan'daki başka bir laboratuvarda yaratılmış olabileceğini veya ABD'nin elinden çıkmış olduğunu düşünenler mevcut.

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Uzmanlar ise, bu tür iddiaları 'endişe ve panik yaratmakla' suçlayarak reddediyor. İşte corona virüsüne ve dünya gümdemine bomba gibi oturan belgeselle ilgili tüm detaylar...

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Çinli bir virologun dağlarda vahşi yarasalar yakaladığını gösteren bir belgesel, yeni bir komplo teorisini körüklemiş oldu. Buna göre yeni tip corona virüsü, Wuhan'ın hastalık kontrol merkezindeki araştırmalardan kaynaklanıyor.

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Yedi dakikalık filmde, merkezin araştırmacısı Tian Junhua, Hubei eyaletinde pek çok hastalığın da çıkış noktası olarak gösterilen ürükütücü uçan memeliyi yakalamak için düzinelerce mağarayı ziyaret etti.

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Araştırmacının yarasalarla yakın temas içeren görüntüleri, dünyaya korku saçan pandeminin insan yapımı bir kriz olabileceğini akıllara getirdi ve corona virüsünün kökeni hakkında yeni bir spekülasyon başlattı.

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Corona virüsü ile ilgili diğer söylentiler arasında, Wuhan Viroloji Enstitüsü veya ABD ordusunun elinden çıkmış olabileceği yönünde. Corona virüsünün Çin veya ABD tarafından tasarlanan bir biyo-silah olabileceğini düşünenler de mevcut.

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Uzmanlar bu gibi hipotezleri reddetmeyi tercih ediyor ve bu teorilerin 'güvenilir olmadığını' söyleyerek insanları 'endişe ve paniğe sevketmek' için uydurulduğunu iddia ediyorlar.

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ABD'li bir tıp profesörü İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının yanı sıra Amerikalı araştırmacıların da benzer virüsleri incelediklerini, bunun yeni tip corona virüsüsünü 'yaratıp serbest bırakmaktan çok uzak olduğunu' söyledi.

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SARS-CoV-2 olarak bilinen yeni corona virüsünün kesin kaynağı hala bilinmiyor. Bilim adamları, yarasalar, yılanlar, pangolinler veya başka bir vahşi hayvandan kaynaklandığından şüpheleniyor.

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Çin sağlık yetkilileri daha önce insanların muhtemelen Wuhan'daki bir gıda pazarında, yiyecek olarak satılan hayvanlardan hastalığı kaptığını iddia etmişti. Söz konusu hayvan pazarı, yasa dışı hayvan ticareti yaptığı ortaya çıkıp virüs yaydığı şüphesi yayılınca yetkililerce kapatılmıştı.

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Söz konusu belgesel, 'Vahşi Yaşamda Gençlik: Görünmez Savunucu' adını taşıyor. Belgesel, genç Çinli bilim adamlarının çalışmalarını tanıtan bir serinin parçası.

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Çin Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından yönetilen bir web sitesi olan "China Science Communication" (Çin Bilim İletişim) tarafından üretildi. Bölüm, Wuhan'da salgının ortaya çıkmasından birkaç hafta önce Aralık ayında yayınlandı.

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Belgesel, araştırma çalışmaları için yarasaları yakalamaya çalışarak günlerce ıslak ve karanlık mağaraları dolaşan Tian'ın yaşantısını takip ediyor.

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40 yaşındaki iki çocuk babası, Wuhan Belediye Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Dezenfeksiyon ve Zararlılarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

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Tian filmde, 'Virüs örneği toplama ve sınıflandırma alanında çalışıyorum ve görünmez bir savunma hattının savunucusuyum' ifadelerimi kullanıyor.

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Belgesel, Tian ve meslektaşının mağaraları nasıl keşfettiğini ve özel koruyucu kıyafetler giyerek oradaki "gece hayvanlarını" nasıl yakaladığını yakından izliyor.

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Tian belgeselde, "Bilinen tüm canlılar arasında yarasalar çeşitli virüsler taşırlar. Bir insanın hastalıklarından sorumlu virüslerin çoğunu yarasalarda bulabilirsiniz."

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Kimi zaman bu keşiflerin günlerce uzayabileceğini bildiğini söyleyen bilim adamı, sık sık korkuya kapıldığını itiraf etti.

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"Korkuyu her hücremde hissedebiliyorum: Hem enfeksiyon hem de kaybolma korkusu. Korku yüzünden her adımımı son derece temkinli atıyorum." ifadelerini kullanan Tian sözlerine şöyle devam etti:

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"Ne kadar korkarsam, her ayrıntıda o kadar dikkatli olurum. Çünkü virüsleri bulma süreciniz onlara en kolay maruz kalabileceğiniz zamandır."

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Araştırmacı, Hubei'deki düzinelerce mağarayı ziyaret etti ve filme göre, son 10 yılda 300'den fazla virüs vektörü üzerinde çalıştı.

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Salgın şimdiye kadar 47 bin 300'den fazla insanı öldürdü ve dünya çapında 938 bin civarında insana bulaştı.

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