milliyet.com.tr
• 02 Nisan 2020 - 12:25 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dünya bu belgeseli konuşuyor! 7 dakikalık belgesel kirli çamaşırları ortaya serdi!
Gelen son dakika haberine göre, dünya ortaya çıkan bir belgesele kilitlendi. Dün ortaya çıkan FBI raporunun ardından bugün de Hubei'deki izbe ve karanlık mağaralarda çekilmiş olan 7 dakikalık belgesel, yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Çinli bir virüs araştırmacısının Hubei'deki gizemli mağaralarda vahşi yarasalar yakaladığını gösteren belgesel, corona virüsünün Wuhan'daki Çin Bilim İletişim Merkezi'nde doğmuş olabileceğini gözler önüne serdi. İşte dünyada 47 bin 300'den fazla insanı öldüren ve 938 bin civarında insana bulaşan corona virüsüne dair son dakika gelişmeleri...
milliyet.com.tr
• 02 Nisan 2020 - 12:25 • Son Güncelleme:
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Dün gün yüzüne çıkan FBI raporu sayesinde, corona virüsü ortaya çıkmadan tam bir yıl önce, ABD'de bir havaalanında SARS ve MERS virüslerinin yanı sıra ölümcül E Coli virüsünün de bulunduğu bavuluyla Çinli bir bilim adamı yakalandığı ortaya çıkmıştı.
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