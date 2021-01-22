• 22 Ocak 2021 - 07:47 • Son Güncelleme:
Son dakika: 7 milyon kişi başvurdu! Vatandaşa nefes aldırdı...
Vatandaş vergi barışına koştu. 7 milyon kişi başvurdu. 17 Kasım’dan bu yana 100 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Gerçekleşen tahsilat 2.7 milyar lira oldu.
• 22 Ocak 2021 - 07:47 • Son Güncelleme:
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Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırmada hem tahsilat hem başvuru rekoru yaşanıyor. Vergi dairelerine yaklaşık 7 milyon mükellef başvurdu, bu kapsamda alınan dilekçe sayısı 8.3 milyon oldu.
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YAPILANDIRMADA SON 10 GÜN...
Vergi, sosyal güvenlik primi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası, öğrenim kredisi, trafik cezası gibi borçların yapılandırılmasında başvuru için son 10 güne girildi. Yasada başvuru ve ilk taksit sürelerinin uzatılması konusunda sadece bir defaya mahsus 1 aylık uzatma yetkisi verildi.
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