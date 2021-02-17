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AA
• 17 Şubat 2021 - 11:38 • Son Güncelleme:

Son dakika: ABD 'panik' yaptı! Türkiye'yi seçtiler...

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de pandemi nedeniyle oluşan panik ortamı vatandaşları silahlanmaya itti. Hal böyle olunca Konya'daki fabrikada üretilen silahlar büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

AA
• 17 Şubat 2021 - 11:38 • Son Güncelleme:
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Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde, yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başlayan tüfek yapımı, süreç içinde teknolojinin de etkisiyle gelişti.

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Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu'da, mahallelinin bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta önemli konuma ulaştı.

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Kooperatifin yanı sıra 10'un üzerinde şirket tarafından üretilen av tüfeklerinin ihracatı da her geçen yıl artıyor. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, AA muhabirine, 1962'de kurulan kooperatifte 500'e yakın çalışanın olduğunu söyledi.

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Mahalledeki fabrikada, çifte kırma, yarı otomatik, yivli av tüfeği, askeri keskin nişancı ve havalı av tüfeği üretiminin yapıldığını belirten Tanık, 2015'te yeni atılımlarla piyasada daha güçlü hale geldiklerini dile getirdi.

5ABDye ihracatta büyük artış yaşandı

"ABD'ye ihracatta büyük artış yaşandı"

Tanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektöre etkisinin olumlu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Pandemiden dolayı insanların doğaya gitmesi, ava gitme isteği silahlanmaya itti. ABD'ye ciddi anlamda ihracatımız var. Pandemi kaynaklı Avrupa'daki çoğu fabrikaların kapatılmasıyla da ABD'li ithalatçılar Türkiye'ye yöneldi.

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Şu anda yoğunluk sürüyor, fabrikamız tam kapasite çalışıyor. Mahalledeki tüm firmalar tam kapasite çalışıyor. Kooperatifimiz 2020'de ABD'ye 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Diğer ülkelerle ihracat 15 milyon dolara yaklaştı. ABD'ye ihracatta büyük artış yaşandı. 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bölgede diğer firmalarla Huğlu'nun yıllık ihracatı 50 milyon dolar."

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Tanık, 2020 ihracat rakamlarının kendilerini sevindirdiğini, hedeflerinin, bu rakamları daha da artırmak olduğunu ifade etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdüssamed Güzel, "Şu anda en büyük ihracatı ABD'ye yapıyoruz. ABD'de pandemi nedeniyle oluşan panik ortamı ve özellikle son aylardaki seçimlerden kaynaklı silahlanma gereksinimi talepleri artırdı. Şu an yüzde 35 artışla 25 milyon dolar ihracata ulaştık'' ifadelerini kullanmıştı.

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450 üyesi bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdüssamed Güzel, şunları söylemişti: ''Huğlu Av tüfeklerinin geçmişi oldukça uzun yıllara dayanıyor. 1914 yılında Mustafa Çavuş isminde Huğlulu bir büyüğümüzün 1'inci Dünya Savaşı'nda orduya katılıp, orada tamir- bakım görevlerini üstlenmesi, daha sonra orada edindiği tecrübeleri kasabaya gelip çevresindeki insanlara aktarmasıyla başlıyor.

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Şu anda başta av tüfekleri kooperatifi olmak üzere 15 tane üretici firma ve bu üretici firmalara tedarikçi olarak çalışan 45 tane alt yüklenici firmamız var. Huğlu Mahallesi'nde 1500 civarında silah sektöründe çalışan kişi var. Huğlu'da hemen hemen işsizlik sıfır diyebiliriz.

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Bununla beraber çevre mahalleler ve Beyşehir ilçemizden olsun buraya çalışmaya gelen personel var. Sektörün hızlanmasıyla beraber iş gücüne ihtiyaç oldukça arttı.''

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Huğlu insanının üretim yapmayı sevdiğini ifade eden Güzel, ''Huğlu’nun arazileri tarım ya da hayvancılığa elverişli değil. Biraz önce bahsettiğim gibi, silahla başlayan bir süreç var. Huğlu insanı silaha, imalata, üretime çok yatkın.Silah üretiminden önce Huğlu’da kağnı üretimi yapılıyordu. At arabası veya bu amaçla kullanılan kağnılar gibi imalatlarda yapılmış. Silah sektörü olmasaydı Huğlu büyük ihtimalle başka bir üretimin, imalatın içinde olurdu'' ifadelerini kullanmıştı.

12ABDDEN TAYLANDA UZANAN 25 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

ABD'DEN TAYLAND'A UZANAN 25 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Huğlu'da üretilen av tüfeklerinin ABD'de başka olmak üzere Tayland'a kadar ihracat yapıldığına dikkat çeken Güzel, ''Huğlu’da silah üretimi 1914’lere kadar dayanıyor; ancak kooperatifin kuruluşu 1962 yılı olarak kayıtlara geçmektedir. Kurulan kooperatifimizin aktif ve pasifler olmak üzere toplamda 450 civarında ortağı var.

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Huğlu’da şu anda 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Başta ABD geliyor, bununla beraber İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya, Malezya ve Tayland gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında ise en fazla ağırlığı ABD üstleniyor. Huğlu'dan yaklaşık 25 milyon dolar yıllık silah ihracatı söz konusudur'' diye konuşmuştu.

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