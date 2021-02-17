AA
• 17 Şubat 2021 - 11:38 • Son Güncelleme:
Son dakika: ABD 'panik' yaptı! Türkiye'yi seçtiler...
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Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde, yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başlayan tüfek yapımı, süreç içinde teknolojinin de etkisiyle gelişti.
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"ABD'ye ihracatta büyük artış yaşandı"
Tanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektöre etkisinin olumlu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Pandemiden dolayı insanların doğaya gitmesi, ava gitme isteği silahlanmaya itti. ABD'ye ciddi anlamda ihracatımız var. Pandemi kaynaklı Avrupa'daki çoğu fabrikaların kapatılmasıyla da ABD'li ithalatçılar Türkiye'ye yöneldi.
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Şu anda yoğunluk sürüyor, fabrikamız tam kapasite çalışıyor. Mahalledeki tüm firmalar tam kapasite çalışıyor. Kooperatifimiz 2020'de ABD'ye 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Diğer ülkelerle ihracat 15 milyon dolara yaklaştı. ABD'ye ihracatta büyük artış yaşandı. 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bölgede diğer firmalarla Huğlu'nun yıllık ihracatı 50 milyon dolar."
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Tanık, 2020 ihracat rakamlarının kendilerini sevindirdiğini, hedeflerinin, bu rakamları daha da artırmak olduğunu ifade etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdüssamed Güzel, "Şu anda en büyük ihracatı ABD'ye yapıyoruz. ABD'de pandemi nedeniyle oluşan panik ortamı ve özellikle son aylardaki seçimlerden kaynaklı silahlanma gereksinimi talepleri artırdı. Şu an yüzde 35 artışla 25 milyon dolar ihracata ulaştık'' ifadelerini kullanmıştı.
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450 üyesi bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdüssamed Güzel, şunları söylemişti: ''Huğlu Av tüfeklerinin geçmişi oldukça uzun yıllara dayanıyor. 1914 yılında Mustafa Çavuş isminde Huğlulu bir büyüğümüzün 1'inci Dünya Savaşı'nda orduya katılıp, orada tamir- bakım görevlerini üstlenmesi, daha sonra orada edindiği tecrübeleri kasabaya gelip çevresindeki insanlara aktarmasıyla başlıyor.
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Huğlu insanının üretim yapmayı sevdiğini ifade eden Güzel, ''Huğlu’nun arazileri tarım ya da hayvancılığa elverişli değil. Biraz önce bahsettiğim gibi, silahla başlayan bir süreç var. Huğlu insanı silaha, imalata, üretime çok yatkın.Silah üretiminden önce Huğlu’da kağnı üretimi yapılıyordu. At arabası veya bu amaçla kullanılan kağnılar gibi imalatlarda yapılmış. Silah sektörü olmasaydı Huğlu büyük ihtimalle başka bir üretimin, imalatın içinde olurdu'' ifadelerini kullanmıştı.
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ABD'DEN TAYLAND'A UZANAN 25 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Huğlu'da üretilen av tüfeklerinin ABD'de başka olmak üzere Tayland'a kadar ihracat yapıldığına dikkat çeken Güzel, ''Huğlu’da silah üretimi 1914’lere kadar dayanıyor; ancak kooperatifin kuruluşu 1962 yılı olarak kayıtlara geçmektedir. Kurulan kooperatifimizin aktif ve pasifler olmak üzere toplamda 450 civarında ortağı var.
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