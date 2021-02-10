AA
• 10 Şubat 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
Son dakika: Azerbaycan 'acil' koduyla istedi! Dünya sıraya girdi
Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkaran Türkiye, dünyada birkaç ülkenin üretebildiği ve almak isteyenlerin sıraya girmek zorunda kaldığı aracı Azerbaycan acil koduyla ihraç etti. Dünyada örneği az olan makina Azerbaycan'daki tüm testleri geçti.
AA
• 10 Şubat 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
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İlk ihracatı Azerbaycan'a yapılan MEMATT'ların test ve eğitim çalışmalarını Azerbaycan İstihkam Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Anar Kerimov ve ASFAT yetkileri izledi.
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Türkiye'den 20 makine aldıklarını ve tamamının belirli aralıklarla Azerbaycan'a teslim edileceğini belirten Kerimov, "Bu aracı kullanarak mayın temizleme çalışmalarında hem daha az vakit harcanmış olacak hem de daha güvenlikli olacak. MEMATT, dünyadaki muadillerine göre daha üstün teknik özelliklere sahip." diye konuştu.
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Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 27 askeri fabrika ve 3 askeri tersanenin imkan ve kabiliyetlerini değerlendiren ASFAT'ın dizayn, prototip ve seri üretim ve sertifikasyon çalışmalarını kamu ve özel sektör iş birliğiyle 14 ayda tamamladığı MEMATT, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına yönelik üretilmişti.
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MEMATT'ın TSK'nin hizmetine sunulmasıyla eş zamanlı yürütülen ihracat çalışmalarından olumlu sonuç alınmış, Azerbaycan'a 20 araç teslimine ilişkin sözleşme imzalanmıştı.
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