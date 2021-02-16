DHA - AA
• 16 Şubat 2021 - 12:53 • Son Güncelleme:
Son dakika! En çok ve en az vaka görülen iller açıklandı! İllere göre kısıtlamalar kalkacak mı?
Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Bakan Koca'nın daha önce "Açıklayacağız" dediği illere göre vaka sayısı tablosu ise Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinden yayınlandı. Peki illere göre yasaklar ve kısıtlamalar esnetilecek mi? En çok ve en az vaka hangi illerde var? Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek? İşte tüm bu sorunların cevaplarıyla ilgili detaylar...
DHA - AA
• 16 Şubat 2021 - 12:53 • Son Güncelleme:
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Son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu. Son 24 saatte 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi. Test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1232 oldu.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 aşılamasına ilişkin, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." açıklamasını yaptı.
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İL BAZINDA VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
Bakan Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceklerini bildirdi.
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En çok vaka sayısı olan iller arasında İstanbul yok. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul Avrupa Yakası için şöyle: 60.19... Anadolu Yakası için de durum aynı.
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EN ÇOK VAKA SAYISININ OLDUĞU 5 İL
Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının en fazla olduğu iller, sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Henüz bu iller için kısıtlamaların esnetilmesi söz konusu olmayacak.
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RİZE
Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Yetkililer, bu illerde, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunmaya başladı.
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SAMSUN
Trabzon'da vatandaşlar daha dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Haşim İslamoğlu, "Vaka sayılarında azalma olur olmaz, bizde bir gevşeme oluyor. Bizde çok fazla tedbirsizlik var aslında. Bazen bakıyorum maskeyi takmış ama maske çenenin altında, çoğunda maske burun dışarıda kalacak şekilde takılı. Bunun çözümü tamamen bizimle alakalı. Bizim elimizde olan bir şey” dedi.
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EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Vaka sayısı az olan illerle ilgili Kabine esneme koşullarını masaya yatıracak. Başta lokanta ve kafeler olmak üzere esnafın gözü Beştepe'ye çevrildi. Çarşamba günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının seyrine bağlı olarak kademeli esneme seçenekleri ele alınacak.
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Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" demişti.
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