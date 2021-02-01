milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:
Son dakika: Fotoğraflar peş peşe geldi! Hiçbirinde maske yok...
Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin İsrail'den dünyaya servis ettiği fotoğraflar dünyayı tam anlamıyla şoka uğrattı. Cenaze töreni için bir araya gelen on binlerce kişi, polisin ve yetkililerin uyarılarına kulak asmadı. Son dakika haberien göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.
milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:
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Dünya bu görüntüler karşısında hayrete düştü. Koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, on binlerce kişinin hiçbir önlem almadan doldurduğu sokakların görüntüsü, gündem yarattı.
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