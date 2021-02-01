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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Fotoğraflar peş peşe geldi! Hiçbirinde maske yok...
milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:

Son dakika: Fotoğraflar peş peşe geldi! Hiçbirinde maske yok...

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin İsrail'den dünyaya servis ettiği fotoğraflar dünyayı tam anlamıyla şoka uğrattı. Cenaze töreni için bir araya gelen on binlerce kişi, polisin ve yetkililerin uyarılarına kulak asmadı. Son dakika haberien göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.

milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:
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Dünya bu görüntüler karşısında hayrete düştü. Koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, on binlerce kişinin hiçbir önlem almadan doldurduğu sokakların görüntüsü, gündem yarattı.

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Kudüs'teki bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Virüse geçen yıl yakalanan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in durumu, hafta sonu bir anda kötüye giderek ağırlaşmıştı. "Yeşivaların başlarının büyüğü" olarak bilinen Soloveitchik, İsrail ultra-Ortodoks toplumunda güçlü bir ses olarak tanındı.

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99 yaşındaki din adamının yaşamını yitirmesinin ardından dün öğlen saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye 10 binlerce kişi katılınca, ortaya da bu inanması güç görüntüler çıktı.

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Pandemi sırasında ülkenin büyük halka açık toplantıları yasaklamasına karşı gelen binlerce Ultra Ortodoks İsraillii koronavirüs kısıtlamalarına saygı göstermeyi reddetti.

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10'dan fazla kişinin açık hava toplantılarında bir araya gelmesine getirilen kısıtlamaları kamuoyu önünde reddeden kalabalıklar, hahamın evinin dışında toplandı.

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Cenaze alayı, Kudüs'ün Sanhedria mahallesindeki yeşivasının karşısındaki evinden saat 11'de ayrıldı. Har Hamenuhot mezarlığına gömülecek olan din adamının cenazesi için binlerce kişi toplandı.

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Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre, polis halkı geçit törenine veya cenazeye katılmamaya çağırdı ve cenazeyle bağlantılı kitlesel toplantıları önlemek için toplum liderleriyle "görüşmelerde" olduklarını söyledi.

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Ancak Harediler olarak da bilinen Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail polisinin tüm çağrılarına rağmen, Kudüs'teki dini faaliyetlerin önde gelen isimlerinden Haham Soloveithick'in Kudüs'ün Sanhedria mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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The Times of İsreal ve Jaruselam Post başta olmak üzere, İsrail medyasında yer alan haberlere göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.

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The Times of İsreal ve Jaruselam Post başta olmak üzere, İsrail medyasında yer alan haberlere göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.

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Binlerce siyah giysili ultra-Ortodoks İsrailli, Soloveitchik'in gömüleceği mezarlığa doğru ilerlerken, uçsuz bucaksız, siyah bir deniz gibi görünüyordu.

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Ultra Ortodoks Yahudilerin büyük çoğunluğu yüz maskesi takmıyordu. Takanlar da maskelerini boyunlarına ya da burunlarının altına indirmişti.

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Hayrete düşüren görüntüler, ülkenin şiddetli salgını kontrol altına almaya yönelik aşılama kampanyasını baltaladı ve Mart seçimlerinde Başbakan Netanyahu'ya zarar verebilir.

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Cenazede, 98 yaşındaki Haham Yitzhok Scheiner'in de tedavi gördüğü Hadassah Ein Kerem hastanesinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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İsrail, virüsle mücadele için uygulanan üçüncü karantinanın son haftasında olmasına rağmen enfeksiyon oranları yüksek seyrediyor ve her gün binlerce yeni vaka teşhis ediliyor.

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İsrail Sağlık Bakanlığı, pandeminin başlamasından bu yana 640 binden fazla koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı. Ayrıca ülkede en az 4 bin 745 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Aynı zamanda İsrail, 3 milyondan fazla vatandaşını aşılamayı başardı. Bu da nüfusun üçte birine denk geliyor ve şimdilik dünyadaki en yüksek oranlardan biri.

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Başbakan Netanyahu, aşı operasyonunu Aralık ayında başlattı ve Şubat ayında ekonominin yeniden canlanacağını hesap ederek İsrail'in en savunmasız gruplarını korumaya aldı.

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Ancak virüsün yayılmasını engellemede Ocak ayı ortasında beklenen başarı gerçekleşmedi. Sağlık uzmanları, aşılama kampanyasının enfeksiyon ve hastaneye yatış oranları üzerinde etkili olmasının birkaç hafta süreceğini söylüyor.

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Ultra-Ortodoks topluluklar, okulların açılması, dini bayram etkinliklerin düzenlenmesi ve düğünlerin yapılması da dahil olmak üzere kural ihlallerini sürdürmeye devam ediyor.

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Bazı ultra-Ortodoks bölgelerde düzenlemeleri uygulamaya çalışan polis, özellikle Tel Aviv'in yakınlarındaki Bney Brak kentinde şiddetli bir direnişle karşılaştı.

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Ultra Ortodoks toplum liderleri polisi aşırı güç kullanmakla suçladı. Bney Brak'ın yanı sıra Kudüs'ün Mea Şearim mahallesinde de zaman zaman yaşanan olaylarda çok sayıda Haredi gözaltına alınmıştı.

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İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

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Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

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Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara devam ediyor.

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