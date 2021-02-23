• 23 Şubat 2021 - 14:58 • Son Güncelleme:
Son dakika: Gıdada yeni dönem! Vatandaş görecek...
Son dakika gelen habere göre Avrupa Birliği'nin ardından Türkiye de gıdalarda ve perakende satışa yönelik gıda ürünlerinde 100 gram yağ için maksimum 2 gram trans yağ kısıtlaması getirirken gözler etiketlere çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "trans yağ yoktur" ifadesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, gıdalarda sağlık beyanı içeren marka, ifade ve görsellerin kullanımı konusunun Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkisinde bulunduğunu belirtti.
• 23 Şubat 2021 - 14:58 • Son Güncelleme:
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Türkiye'de endüstriyel trans yağ kısıtlaması 1 Ocak 2021 itibariyle başladı. Buna göre perakende işletmelere arz edilen gıdalar ile son tüketiciye sunulan gıdalarda trans yağ miktarı, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek.
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mayıs 2020'de yönetmelikle hayvansal kaynaklı yağda doğal olarak bulunan trans yağlar hariç olmak üzere son tüketiciye arz edilecek gıdaların trans yağ içeriği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekilde maksimum yüzde 2 olacak şekilde düzenleme yapıldı. Uygulama Ocak ayında AB'den 3 ay önce yürürlüğe girdi" dedi.
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Yaygın olarak krakerler, kurabiye-kekler, dondurulmuş hamur işleri, pastane ürünler, atıştırmalıklar (bazı mikrodalga patlamış mısır), bazı margarinler, kahve kreması, bisküviler, pastaların üzerinde kullanılan şekerli karışımlar, bu yağlarla yapılan veya bu yağlarda kızartılan besinlerde bulunuyor. Toplam yağ içinde yüzde 0.5 gram altında ise düşük, yüzde iki gram üzerinde ise yüksek sayılıyor.
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