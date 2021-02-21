milliyet.com.tr, BBC TÜRKÇE
• 21 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:
Son dakika... Görenler inanamadı! Belediye başkanı 'acil durum' dedi...
İsrail'de yaşanan çevre felaketi dünyayı alarma geçirdi. Belediyeler, yetkililer ve gönüllüler olay yerine koştu. "Felaket" olarak nitelendirilen olay için İsrail Başbakanı Netanyahu da incelemeler yapmak için olay yerine gitti. İsrailli Bakan Gamliel, mahkemeye gitme seçeneğinin masada olduğunu söyledi.
milliyet.com.tr, BBC TÜRKÇE
• 21 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:
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Sivil toplum kuruluşları, sahillerde petrole bulanmış kaplumbağa ve kuş ölülerine rastlanıldığını bildirdi. Çevre grupları olayın bir felaket olduğunu söyledi. Gruplar, vahşi yaşama verdiği zararı göstermesi için katran kaplı kaplumbağaların resimlerini yayınladılar.
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İsrail'in güneyindeki bir plaja, Perşembe günü 17 metre uzunluğunda yüzgeçli bir balina ölüsü vurdu.
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