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milliyet.com.tr, BBC TÜRKÇE
• 21 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:

Son dakika... Görenler inanamadı! Belediye başkanı 'acil durum' dedi...

İsrail'de yaşanan çevre felaketi dünyayı alarma geçirdi. Belediyeler, yetkililer ve gönüllüler olay yerine koştu. "Felaket" olarak nitelendirilen olay için İsrail Başbakanı Netanyahu da incelemeler yapmak için olay yerine gitti. İsrailli Bakan Gamliel, mahkemeye gitme seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

milliyet.com.tr, BBC TÜRKÇE
• 21 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:
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İsrail'de Akdeniz'den gelen öbek öbek katran, 190 kilometrelik sahil şeridine vurdu. Ülke ve sivil toplum kuruluşları alarma geçti. Ortaya korkunç manzaralar çıktı.

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İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, bu olayı ülke tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak nitelendirdi.

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Sivil toplum kuruluşları, sahillerde petrole bulanmış kaplumbağa ve kuş ölülerine rastlanıldığını bildirdi. Çevre grupları olayın bir felaket olduğunu söyledi. Gruplar, vahşi yaşama verdiği zararı göstermesi için katran kaplı kaplumbağaların resimlerini yayınladılar.

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Katran öbeklerinin temizlenmesinin aylar, hatta yıllar almasından endişe ediliyor.Sahillerin temizlenmesi için başlatılan çalışmalara binlerce gönüllü ve asker katılıyor. Ayrıca halktan sahillerden uzak durmaları istendi.

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İsrailli yetkililer, olayın geçen hafta bir kış fırtınası sırasında başladığını ve bunun da hemen katranın yaklaştığının görülmesini, hem de bununla denizde başa çıkmayı zorlaştırdığını söyledi.

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Yetkili, yaptığı açıklamada, "Bu aşamada halktan temizlik için plajlara bireysel olarak gelmemesini rica ediyoruz" dedi ve ekledi: "Temizlik, uygun koruyucu ekipmanların kullanılmasını ve sağlığın korunması için [kalıntıların] uygun bir yere düzenli bir şekilde boşaltılmasını gerektirir."

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Katran öbeklerinin nereden geldiği henüz bilinmiyor. İsrailli yetkililer, bu maddelerin bir gemiden gelmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

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Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, dokuz geminin soruşturulduğunu açıkladı. Gamliel, Ynet TV'ye, "Nokta atışı bir gemiyi bulabilmemiz için şansımız yüksek.

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Bu, yıllardır görmediğimiz büyüklükte bir tehlike. Yıkımdan sorumlu olanları bulmak için her şeyi yapıyoruz. Sahilleri iyileştirme ve hayvanların daha fazla yaralanmasını önleme gibi zor ve uzun bir görev için hazırlanıyoruz” dedi.

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İsrail sorumlu bulunursa yasal işlem başlatabilir. Gamliel, "On milyonlarca şekele mal olabilecek ekolojik serpinti ile başa çıkmaya yardımcı olmak için sigorta şirketlerine tazminat davası açmak bir yol olabilir" diye konuştu.

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Katranların kaynağının yaklaşık 50 kilometre açıktan geçen bir gemiden 11 Şubat'taki fırtına sırasında boşalmış olabileceği belirtiliyor.Sorumlu geminin izini sürmek için uydu görüntüleri ve dalga modelleri kullanılıyor.

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İsrail hükümeti, milyonlarca dolara varabilecek tazminat almak için yasal işlem yapmayı düşünüyor.İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da katran öbeklerinin vurduğu plajlardan birine gelerek, hasar incelemesi yaptı.

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Bakanlık, "katran kirliliğinin" İsrail'in uzak kuzeyindeki Rosh Hanikra'dan Aşkelon'a kadar kıyı şeridinin yaklaşık 160 kilometre kadarını etkilediğini söyledi.

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Daha önce, bir dizi belediye, gönüllüleri el ile temizliğe yardımcı olmak için sahillere gelip yardımcı olmaya çağırmıştı.

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Herzliya Belediye Başkanı Moshe Fadlon, Kanal 12'ye verdiği demeçte "Bu acil bir durum" dedi. "Katran kalıntılarını temizlemek için düzinelerce el ve teçhizata ihtiyacımız var."Hayfa belediyesi, Cumartesi sabahı yardım etmek için gelen gönüllülere teşekkür eden bir Facebook gönderisi yazdı.

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İsrail'in güneyindeki bir plaja, Perşembe günü 17 metre uzunluğunda yüzgeçli bir balina ölüsü vurdu.

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İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, balinanın genç olduğunu söyledi ve Akdeniz'deki olgun yüzgeçli balinaların 20 metreye (65 fit) kadar büyüyebileceğine dikkat çekti.

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İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, balinaya yapılan otopside, petrol bazlı siyah bir sıvının tespit edildiğini söyledi.

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Ancak bir yetkili, balinada tespit edilen sıvının, sahile vuran katranla aynı kaynaktan gelip gelmediğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

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Benzer bir balina 2016 yılında da bölgede ölü olarak bulunmuştu.

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